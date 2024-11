Moraes determina novo depoimento de Mauro Cid para avaliar delação premiada Ministro marcou nova oitiva para a quinta-feira (21) depois que a PF pediu anulação de acordo Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/11/2024 - 22h43 (Atualizado em 19/11/2024 - 23h00 ) twitter

Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou, nesta terça-feira (19), que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, preste um novo depoimento para avaliar os termos da delação premiada firmada com a Suprema Corte. A oitiva será na quinta-feira (21). Mais cedo, ele depôs à PF (Polícia Federal).

“Em virtude das contradições existentes entre os depoimentos do colaborador e as investigações realizadas pela Polícia Federal na PET13.236, designo a realização de audiência para oitiva de MAURO CESAR BARBOSA CID, no dia 21/11/2024, às 14h, na sala de audiências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para esclarecimentos relacionados aos termos da colaboração (regularidade, legalidade, adequação e voluntariedade”, determinou Moraes.

Mais cedo, a PF pediu o fim dos benefícios da delação de Cid. O militar teria ocultado informações durante seus depoimentos à PF, o que é contra os termos da delação.

Nesta terça-feira, o órgão deflagou uma operação que investiga um suposto plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Foram encontradas informações sobre a trama no computador de Cid. Em novo depoimento nesta terça, Cid negou que tivesse conhecimento do plano.

Se Moraes anular a delação, as informações prestadas por Cid no âmbito da colaboração continuariam tendo valor na investigação. Ele só perderia os benefícios combinados pelo acordo, como redução do tempo de pena, e poderia voltar à prisão. A delação de Cid foi aceita pelo STF em agosto de 2023.