Moraes diz que homem-bomba não foi 'fato isolado': 'Impunidade vai gerar mais agressividade' Ministro do STF afirmou que país precisa de pacificação, mas que será possível apenas com punição dos criminosos Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 14/11/2024 - 10h38 (Atualizado em 14/11/2024 - 11h19 )

Moraes defende punição aos criminosos de 8 de Janeiro Gustavo Moreno/STF - 12.11.2024

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou, nesta quinta-feira (14), que o episódio envolvendo o atentado contra a Corte por um homem-bomba, na noite da última quarta-feira (13) em Brasília, não é um fato isolado. O magistrado defendeu punição aos criminosos que atentam contra a democracia, como no caso de 8 de Janeiro de 2023, e argumentou que eventual impunidade vai gerar ainda mais agressividade.

Segundo o ministro, o país precisa de pacificação, mas que será possível apenas com a punição dos golpistas. O ministro declarou, ainda, que o episódio possa ser o “atentado mais grave” contra o STF.

“O que aconteceu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus que seja um ato isolado, mas no contexto, é de um contexto que se iniciou lá atrás", apontou o magistrado, citando o “gabinete do ódio" como iniciador de discursos contra as instituições, o Supremo Tribunal Federal, a autonomia do Judiciário, os ministros e seus familiares

Nas palavras do ministro, esse processo foi se avolumando sobre o “falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão”. “Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é crime", continuou.

Moraes afirmou que o resultado da tentativa de descrédito das instituições foi o 8 de Janeiro de 2023.

“E é necessária a pacificação do país, mas só é possível com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe pacificação com anistia aos criminosos. Nós sabemos que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem”, acrescentou.

Moraes assumiu a relatoria do inquérito que vai investigar as explosões na Praça dos Três Poderes. A segurança pessoal dos ministros do STF e da Suprema Corte foi reforçada.

Na agenda com o MP, o magistrado afirmou que é necessária a união entre todos os órgãos em defesa da democracia: “E na responsabilização total de todos aqueles que atentarem contra, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia geram eventos como ontem... Antes se chamava de intervenção militar, agora é revolução".

Uma das formas de assegurar a democracia, segundo ele, está ligado diretamente à regulamentação das redes sociais.

“As autoridades devem se unir para que haja responsabilização [dos culpados], a regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais”, disse.

As declarações foram dadas por Moraes em evento do Ministério Público. Na noite de quarta-feira (13), um carro explodiu no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Segundos depois, um homem jogou um explosivo em frente ao STF.

O segundo explosivo pegou nele próprio, o que ocasionou sua morte. Conforme apurou a reportagem, o homem é Francisco Wanderley Luiz, candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL em 2020.