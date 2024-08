Moraes revoga prisão de militar investigado por suposta espionagem ilegal na Abin Em janeiro deste ano, agentes federais já tinham encontrado um computador da Abin e celulares na casa de Rodrigues Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 13/08/2024 - 16h12 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h16 ) ‌



Moraes é o relator da ação sobre o tema Gustavo Moreno/STF - 19.6.2024

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), revogou a prisão preventiva do militar Giancarlo Gomes Rodrigues, que trabalhava como assessor do ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, e alvo da operação da Polícia Federal, em julho, sobre espionagem ilegal na agência. O ministro determinou que ele terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de usar redes sociais.

Em julho, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão pelas investigações sobre um suposto esquema de espionagem ilegal dentro da Abin. Em janeiro deste ano, durante outra fase da operação, os agentes federais já tinham encontrado um computador da Abin e celulares na casa de Rodrigues.

Além de Rodrigues, foram presos o agente da PF Marcelo Araújo Bormevet, o ex-assessor do Ministério das Comunicações Mateus Sposito e Richards Dyer Pozzer. Os agentes ainda tentam a prisão de um quinto alvo. Giancarlo é militar do Exército Brasileiro e durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ocupava um cargo de assessor na Abin.

Em relatório enviado ao STF sobre o suposto esquema, a PF mostra uma conversa de dois investigados na operação discutindo ações consideradas violentas contra o ministro Alexandre de Moraes, como um “tiro na cabeça” dele. O diálogo foi entre Marcelo Araújo Bormevet e Giancarlo Gomes Rodrigues.

A PF diz que os alvos dos mandados faziam parte de uma organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas. O grupo também usava os sistemas da Abin para produzir notícias falsas, segundo a Polícia Federal.

Ainda conforme a PF, a organização criminosa acessou ilegalmente computadores, aparelhos de telefonia e infraestrutura de telecomunicações para fazer a espionagem. Também teriam sido criados perfis falsos pelos integrantes do suposto esquema.

Sobre a espionagem a ministros do STF, a Polícia Federal disse que “as ações direcionadas aos ministros da Suprema Corte em razão do exercício de suas funções, além de atos de embaraçamento de investigações, também perfazem atos que atentam contra o livre exercício do Poder Judiciário”.