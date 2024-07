Moraes tira sigilo de gravação de reunião de Bolsonaro com ex-diretor da Abin

‌



Gravação foi feita em 2020 Carolina Antunes/PR - 11.7.2019

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidiu tirar o sigilo do áudio obtido pela Polícia Federal de uma reunião em 2020 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem na qual os dois tratam sobre medidas para tentar livrar o senador Flávio Bolsonaro (PL) de uma investigação da Receita Federal sobre supostos desvio de parte dos salários dos funcionários do gabinete dele na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) enquanto ele era deputado estadual.

A gravação tem uma hora e oito minutos de duração. De acordo com a corporação, Ramagem teria afirmado na reunião que seria preciso instaurar “procedimento administrativo contra os auditores, com o objetivo de anular as investigações, bem como retirar alguns auditores de seus respectivos cargos”.

Também participaram dessa reunião o então ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Augusto Heleno e duas advogadas de Flávio.

