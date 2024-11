Caso Marielle: Moraes vota para negar recurso e manter prisão preventiva de Domingos Brazão Em junho, por unanimidade, o STF tornou réus os cinco principais suspeitos de terem planejado o assassinato da vereadora Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 08/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 08/11/2024 - 18h18 ) twitter

Ao lado do irmão, Domingos Brazão foi acusado de mandar matar Marielle Franco Divulgação/Alerj

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes votou para negar um recurso apresentado pela defesa do conselheiro de contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão e manter a prisão preventiva dele pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. Domingos é réu no STF pelo crime.

Nesta sexta (8), a Primeira Turma do STF começou a analisar o pedido feito pela defesa para que a prisão de Domingos seja substituída por outras medidas cautelares. Para Moraes, no entanto, “não há reparo a fazer, pois o agravo regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados”.

“As razões apresentadas revelam que a prisão preventiva do agravante está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do Supremo. Além disso, como já destacado na decisão atacada, a presença de elementos indicativos da ação para obstruir as investigações (fatos que estão sendo objeto de apuração autônoma), também reforçam a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva e impedem a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão”, disse o ministro.

Em junho, por unanimidade, a Primeira Turma tornou réus os cinco principais suspeitos de planejarem a morte de Marielle. Além de Domingos, respondem pelo crime o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ); Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, assessor do conselheiro; o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa; e o major Ronald Paulo de Alves Pereira. Todos estão presos.

Autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson, o ex-policial militar Ronnie Lessa afirmou em delação premiada que Chiquinho, Domingos e Rivaldo tiveram participação no assassinato.

“Morrido no lugar”

Em outubro, Domingos afirmou que “preferia ter morrido no lugar da vereadora Marielle Franco”. A declaração foi dada em interrogatório no STF. Também no depoimento, Domingos disse que o policial Ronnie Lessa, assassino confesso de Marielle, “está nos enterrando vivos”. No interrogatório, ele disse, ainda, que nunca viu Ronnie Lessa.

“Nunca vi Ronnie Lessa. A primeira vez que vi Ronnie Lessa foi no IML, na televisão, pela imprensa”, afirmou Domingos. O interrogatório foi feito por videoconferência, dentro do processo que investiga os assassinatos da vereadora e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018.