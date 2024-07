Morre aos 38 anos Edson Veriato, prefeito de Potengi, no Ceará

‌



Edson Veriato tinha 38 anos Redes sociais/ reprodução - 13.07.2024

Morreu, na manhã deste sábado (13), o prefeito de Potengi, no Ceará, Edson Veriato. Ele tinha 38 anos e lutava contra um câncer no estômago. A informação foi divulgada pelo perfil do PT no Ceará no Instagram, partido que ele era filiado.

“Edson deixa seu legado de resistência, amor pelas pessoas e pela vida. Aos familiares, amigos e conterrâneos nossos sinceros votos de pesar”, diz a nota. Edson Veriato foi eleito em 2020 pelo PSOL, em 2022 deixou o partido e se filiou ao PT.

Pelas redes sociais, o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, lamentou a morte do conterrâneo. “Recebemos todos com tristeza a notícia da morte de Edson Veriato, prefeito do município cearense de Potengi, aos 38 anos. Meus sentimentos e orações à família e aos amigos neste momento de dor”, disse.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também emitiu nota de pesar pelas redes sociais. “Lamento profundamente a morte do amigo e prefeito de Potengi, Edson Veriato, do nosso Partido dos Trabalhadores. Ele deixa um legado de grandes realizações no município do Cariri. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e à população de Potengi”, disse.

