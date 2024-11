Morre Dom Antonio de Orleans e Bragança, herdeiro da família imperial brasileira Dom tinha 74 anos e estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro Brasília|Do R7, em Brasília 08/11/2024 - 13h16 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h15 ) twitter

Dom Antonio morreu nesta quinta-feira Casa Imperial/Divulgação -

Dom Antonio de Orleans e Bragança, conhecido como príncipe imperial do Brasil e herdeiro da família imperial, morreu nesta sexta-feira (8) aos 74 anos. Dom estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

A morte foi confirmada em nota oficial do Secretariado da Casa Imperial do Brasil. No texto, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial, pede orações pela alma do irmão.

Dom Antônio deixa a esposa, princesa Dona Christine de Ligne de Orleans e Bragança; e três filhos: Dom Rafael de Orleans e Bragança, Dona Maria Gabriela e Dona Amélia de Orleans e Bragança; o genro James Spearman; e os netos, Joaquim e Nicholas Spearman.

Informações do velório ainda não foram divulgadas à imprensa.

História

Dom Antonio nasceu em 24 de junho de 1950, no Rio de Janeiro. Ele é o sétimo dos 12 filhos do Príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, e de sua esposa, Dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança.

O herdeiro da família imperial trabalhou como engenheiro e na área comercial de grandes empresas. Ele produziu mais de 600 aquarelas, em que retratou belezas naturais do Brasil e a arquitetura tradicional do país.

Dom Antonio se casou com Dona Christine de Ligne em 26 de setembro de 1981, na Bélgica. Em 2015, ele se mudou de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para a capital do estado.