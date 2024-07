Morre em acidente de trânsito Rodrigo Conti, chefe do Instituto de Cardiologia do DF Conti estava com uma equipe que seguia para a realização de uma cirurgia que seria realizada no Entorno do DF

Conti era chefe do ICTDF Redes sociais/ reprodução - arquivo

O chefe do ICTDF (Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal), Rodrigo Conti, morreu, nesta terça-feira (16), em um acidente de trânsito próximo a Unaí, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo instituto. Conti estava com uma equipe que seguia para a realização de uma cirurgia que seria realizada no Entorno do DF quando sofreu o grave acidente.

Rodrigo Conti era médico concursado da Secretaria de Saúde do DF e atendia no Hospital Daher, no Lago Sul, há mais de 20 anos, onde atuava como coordenador médico da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O médico foi nomeado pela secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, como interventor no ICTDF, em dezembro de 2023.

“Agradecemos imensamente pelo tempo e dedicação que o Dr. Rodrigo ofereceu ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF. Seu profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência e competência, aliados à sua sensibilidade para lidar com adversidades e conflitos humanos, serão sempre lembrados e admirados”, disse o instituto em nota.

O Instituto Brasileiro de Transplantados emitiu nota de pesar pela morte do médico. “Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento”, disse.

O IgesDF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) lembrou o papel de Conti para a saúde do DF. “Dr. Rodrigo deixa um legado inquestionável de dedicação e amor à medicina no Distrito Federal e entorno. Ele era uma figura única, marcada pelo acolhimento incondicional de todos que o procuravam, tratando cada um com paciência e generosidade. Sua perda é imensurável para o IgesDF, seus pacientes, sua família, esposa, filhos e amigos. Sua ausência deixa um vazio profundo em todos nós. DESCANSE EM PAZ, Dr. Rodrigo!”, diz a nota.

A vice-governadora do DF, Celina Leão (Progressistas), lamentou pelas redes sociais o acidente com Conti. “Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do Dr. Rodrigo de Sousa Conti, ex-diretor do Iges-DF, na data de hoje. Manifestamos nosso apoio à família, aos pacientes e aos amigos do médico que era reconhecido por sua dedicação à medicina, sua grande causa, e a todos”, afirmou.

Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do Dr. Rodrigo de Sousa Conti, ex-diretor do Iges-DF, na data de hoje. Manifestamos nosso apoio à família, aos pacientes e aos amigos do médico que era reconhecido por sua dedicação à medicina, sua grande causa, e a todos. pic.twitter.com/uiuLhuE1Ih — Celina Leão (@celinaleao) July 17, 2024