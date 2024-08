Motorista bêbado perde controle e bate carro de luxo em portão de loja no DF Defesa Civil foi acionada para averiguar dano estrutural pelo impacto Brasília|Do R7 25/08/2024 - 20h43 (Atualizado em 25/08/2024 - 20h43 ) ‌



Acidente aconteceu na manhã deste domingo Divulgação/PMDF - 25.08.2024

Um motorista embriagado perdeu o controle de um carro de luxo e colidiu com o portão de uma loja de manutenção de motocicletas na manhã deste domingo (25), em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O acidente aconteceu por volta de 9h na QNE 34, na Sandu Norte. Uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada dentro do veículo.

O dono da loja estava no local na hora do acidente, se preparando para abrir o comércio e não se feriu. O CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF) e a Defesa Civil foram acionados para analisar se a estrutura da loja foi afetada pelo impacto e se havia risco de desmoronamento. Veja abaixo um vídeo dos danos.

Algumas kitnets que ficam na parte de trás do estabelecimento tiveram os seus acessos bloqueados por culpa do desmoronamento parcial e dos fios elétricos que foram expostos na colisão. Os moradores ficaram impedidos de sair dos imóveis e precisaram aguardar a liberação da área.

Testemunhas contaram à polícia que o condutor saiu do veículo aparentemente sem ferimentos, apesar de parecer embriagado. Ele se recusou de fazer o bafômetro e a PMDF seguiu com as medidas para a responsabilização pelos danos na fachada da loja. Ele foi conduzido para a 12º Delegacia de Polícia.