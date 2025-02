Motta e Alcolumbre não terão problema com Planalto, diz Lula Petista se reuniu nesta segunda-feira (3) com novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 03/02/2025 - 11h04 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula se reúne com Motta e Alcolumbre Ricardo Stuckert/PR - 03.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não terá problema na relação com o Legislativo. A declaração foi dada durante reunião nesta segunda-feira (3) com os novos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), respectivamente, no Palácio do Planalto, em Brasília. “Estarei torcendo para o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês é o sucesso meu e do Brasil”, disse o petista.

“Estou aqui junto com Davi Alcolumbre e Hugo Motta e estou muito feliz. Primeiro porque sou amigo dos dois; tenho conhecimento do compromisso democrático que eles têm. E eles não terão problema na relação política com o Executivo”, disse Lula, acrescentando que sempre vai enviar projetos ao Congresso de interesse nacional.

“Estou convencido de que, daqui a dois anos, quando estivermos fazendo o julgamento dos mandatos, vamos com muito orgulho notar que vocês da imprensa constataram que a democracia foi restabelecida na sua plenitude no nosso querido país. E eu tenho certeza que a nossa convivência será exemplo para o futuro e exemplo para aqueles que hoje fazem parte do presente e mutias vezes não querem entender”, completou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Eleições

As eleições das mesas diretoras do Senado e da Câmara ocorreram no último final de semana. As candidaturas de Motta e Alcolumbre tiveram o apoio do Palácio do Planalto. A avaliação do governo é de que a relação com o Congresso Nacional não deve ser alterada com as novas conduções. Passado o pleito, Lula deve analisar agora a reforma ministerial.

‌



“A nossa democracia rege a Constituição e os Poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, é que o Brasil precisa”, afirmou Motta. Em seu discurso, o novo chefe da Câmara dos Deputados argumentou que o diálogo entre Executivo e Legislativo deve continuar “porque quem ganha são os mais de 210 milhões de brasileiros”.

Alcolumbre também falou na cerimônia e destacou a relação de “amizade” com o Planalto. “O Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que é esse o espírito colaborativo”, disse.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Projetos prioritários

Depois a reunião entre Lula, Alcolumbre e Motta, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo está analisando e deve apresentar na próxima semana os projetos prioritários para o exercício de 2025. O responsável pela articulação política com o Legislativo destacou que um deles vai tratar da reforma da renda, com isenção para quem ganha acima dos R$ 5 mil.

“Isso está sendo detalhado pela Fazenda. Não tem data específica, mas o ministro já anunciou que a reforma da renda é prioridade na agenda econômica”, contou Padilha, acrescentando que o ministério estuda os mecanismos de compensação para finalizar a proposta, antes do envio ao Congresso.

Padilha abordou eventual reforma ministerial de Lula e disse que o presidente vai se reunir com presidentes de partidos, ministros e líderes para “discutir governo, atuação dos ministros, os próximos dois anos, as prioridades”. “Mas Lula nunca falou conosco sobre reforma.”