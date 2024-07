Brasília |Do R7, em Brasília

MPF apura supostas restrições de bancos a compras feitas via maquininhas e apps Iniciativa é um desdobramento de apuração iniciada pela Câmara de Ordem Econômica e Consumidor do Ministério Público

Se comprovada, prática pode significar conduta anticoncorrencial Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Ministério Público Federal junto ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) instaurou procedimento administrativo para apurar supostas restrições a compras com cartões de crédito em maquininhas ou aplicativos de pagamento. A investigação será conduzida pelo procurador regional da República Waldir Alves, responsável pelo ofício.

O MPF apura se os bancos estão recusando “indevidamente e sem fundamento” compras feitas no cartão de crédito por meio das maquininhas ou plataformas das carteiras digitais, como Mercado Pago e PicPay. O órgão informou que, caso seja comprovada, a prática pode significar “conduta anticoncorrencial e prejudicial” aos consumidores nos setores de sistemas de pagamento e de cartões de crédito.

Além disso, segundo o MPF, a ação configuraria um obstáculo às novas empresas, dificultando a fixação de novos concorrentes.

A fim de obter mais informações, o órgão junto ao Cade expediu ofícios requerendo esclarecimentos às empresas Itaú, Nubank, Banco do Brasil, Visa, Mastercard, Rede, Elo, Stone, Mercado Pago, PicPay e PayPal.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Abranet (Associação Brasileira de Internet), Abipag (Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos), ABFintechs (Associação Brasileira de Fintechs) e Anfap (Associação Nacional dos Facilitadores de Pagamento) também foram procuradas. A abertura da apuração foi comunicada ainda ao Banco Central, ao CMN (Conselho Monetário Nacional) e à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor).

A iniciativa é um desdobramento de apuração iniciada pela Câmara de Ordem Econômica e Consumidor do MPF.

Em nota, a Febraban ressaltou que não é objeto do procedimento de investigação, mas “ratifica o seu compromisso de sempre atuar para o aprimoramento do ambiente regulatório, assegurando a correta e lícita competição na indústria de cartões e pagamentos e, sobretudo, contribuindo para um mercado de crédito saudável para o consumidor”. No texto, a Febraban informa que vai se manifestar junto ao MPF.

A reportagem entrou em contato com as demais empresas, mas não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem.