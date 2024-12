Mudar Fundo Constitucional ‘congela’ crescimento do DF, diz Celina em apelo a Lula Vice-governadora do DF fez apelo para que governo federal recue com a proposta e destacou importância da verba para a capital Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/12/2024 - 13h51 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h59 ) twitter

Celina fez apelo para Governo Federal Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - 06.12.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, fez um apelo ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo que a mudança na base de cálculo do Fundo Constitucional fosse revista. Segundo Celina, a proposta é “injusta” e “congela” o crescimento da capital do país.

A afirmação foi dada nesta sexta-feira (6) durante agenda oficial. “Aqui eu faço um apelo, com muita humildade, ao governo federal, que nós precisamos entender que quando você congela o Fundo Constitucional, você congela a capital da República, você determina que a capital não cresce, e isso não é uma verdade. Há uma migração natural para a capital da República, de pessoas em busca de oportunidades”, observou.

Celina acrescentou que o reajuste do valor repassado ao GDF em cima de outro índice que não o índice de crescimento do Brasil “é injusto com a capital da República”. “Inclusive, ele [o Fundo Constitucional] é tão bem feito, que quando o Brasil não cresce o nosso fundo não cresce. Se nós tivermos um encolhimento da economia, o fundo inclusive tem um encolhimento, isso já aconteceu no passado. Então o que nós estamos pedindo, e fazemos esse apelo com humildade, [que a solução] não é congelar e fazer um simples cálculo de ajuste em cima de inflação. Nós estamos falando de uma capital que cresce, nós estamos falando de outras demandas que chegam à capital da República e fazendo também nesse momento um apelo ao governo federal, até porque todos os líderes têm ficado sensíveis a esse tema”, disse.

A vice-governadora lembrou que o tema foi amplamente discutido no ano passado. “É um tema retomado de forma repetitiva. Nós não queremos trazer isso com um embate político, [porque] não é. A nossa intenção, aqui por parte do Governo do Distrito Federal, é muito mais pedir bom senso em nome da capital da República”, declarou.

A mudança no Fundo Constitucional tem recebido críticas da base política de Brasília. Na última semana, o governador Ibaneis Rocha se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e conversou com líderes de partidos pedindo apoio de parlamentares contra a proposta apresentada pelo ministro da Economia, Fernando Haddad.

Mais segurança no Natal

Celina fez o posicionamento depois de participar de cerimônia de intensificação do policiamento da PM neste fim de ano. Ao todo, 1.259 praças em fase de treinamento irão às ruas da capital em parcerias com militares experientes.

O secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, destacou a importância do reforço. “Final de ano é o momento onde tem mais circulação de pessoas e esse reforço vai garantir a segurança da população. Nós aumentamos o efetivo em 1.259 novos policiais que já estão na metade do curso e agora começam o estágio nas ruas, ou seja, eles trabalharão juntos com os policiais antigos, proporcionando não só a segurança, mas a sensação de segurança”, afirmou.

Para a comandante-geral da PMDF, Ana Paula Habka, o policiamento intensivo no Natal garante mais segurança aos moradores. “Esse policiamento intensivo acontece todos os anos nesse período, a gente tem a preocupação de colocar o policiamento em todas as áreas com maior índice de criminalidade. Então, para isso, o nosso departamento de operações faz um planejamento e respeitando todas as peculiaridades das cidades, é determinado a estratégia de ação. E esse novo efetivo de praças vai ajudar ainda mais”, afirmou.

O aumento do efetivo foi comemorado por parlamentares. Ao R7, deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos) destacou que o DF é um exemplo para o país. “Temos aqui em Brasília a melhor polícia do Brasil. A polícia militar de Brasília é a mais bem preparada do país. E o governo tem trabalhado muito para ter uma segurança para que a população tenha mais tranquilidade, para que os militares tenham um salário justo, digno para sustentar suas famílias”, disse Gilvan, ao citar o trabalho realizado para conseguir o aumento de 18% para as forças de segurança.