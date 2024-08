‘Muita angústia’, diz mulher que ajudou moradores em incêndio no Entorno do DF Moradora de prédio vizinho detalha que ouviu explosão e foi ao local para instruir pessoas a não pularem; veja relato Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 13h01 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h29 ) ‌



Incêndio atinge prédio no entorno do DF CBMGO/Divulgação - 27.08.

“Muita angústia. As pessoas estavam desesperadas querendo pular dos apartamentos”, relata Bruna Fernanda Fonseca, 45 anos, moradora de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e uma das primeiras a chegar ao apartamento do condomínio Parque das Árvores que pegou fogo na manhã desta terça-feira (27) e deixou três pessoas mortas. Bruna já trabalhou como brigadista e relata que, ao ouvir uma explosão, por volta das 10h20, foi ao local tentar auxiliar as vítimas. “Eu trabalho home office e a janela do meu quarto fica praticamente de frente com o apartamento que pegou fogo. Na hora, ouvi uma explosão, um estrondo, muito alto. Pensei até que tinha sido um avião que tinha caído e fui direto para a janela ver o que tinha acontecido”, disse ao R7.

A moradora conta que tinha muita fumaça saindo dos apartamentos e da janela. “As pessoas começaram a querer pular, porque não conseguiam sair do apartamento. Eu fiquei gritando lá de baixo, falando para não pularem, tentando acalmar, dizendo que o socorro já estava chegando. Eles pensavam que iam morrer e meu trabalho foi tentar acalmar”, afirma.

Bruna chegou a conversar por telefone com uma das mulheres que tentava se jogar. “O marido dela apareceu e eu fiquei no telefone com ela, acalmando-a”, relata. Um casal chegou a se jogar do sétimo andar, com o bebê, para tentar escapar das chamas. Mas nenhum dos três resistiu à queda. Um cachorro da família também morreu.

“Sou brigadista, já fiz cinco cursos da brigada e já atuei como brigadista, na prevenção de acidentes no trabalho, então tenho um pouco de conhecimento e tentei acudir, ajudar de alguma forma. Sai gritando para tentar conseguir mais pessoas para ajudar”, disse a mulher.

Segundo Bruna, o Corpo de Bombeiros demorou em torno de vinte minutos para chegar ao local. “Eu ficava dando informações de segurança, orientando eles a não ficar perto de vidraças, ficarem agachados para não inalar fumaça, orientando as pessoas a não voltarem para os apartamentos”, disse.

Três mortes

Segundo o capitão Rodrigues, do Corpo de Bombeiros Militar do Goiás, o incêndio foi controlado e até o momento as informações apontam para três mortes. “Vamos ter danos estruturais no prédio, mas precisamos fazer a perícia, o estudo técnico correto, para identificar a causa do incêndio. Mas já fizemos uma varredura nos apartamentos e não encontramos outras vítimas”, disse.

Os bombeiros do Distrito Federal, de Valparaíso e Luziânia atuaram na ocorrência.