Mulher de 67 anos morre após incêndio em prédio na Asa Sul, em Brasília O local precisou ser evacuado e o fogo foi controlado após 20 minutos; foco principal das chamas estava na cozinha Brasília|Do R7 20/07/2024 - 13h32 (Atualizado em 20/07/2024 - 13h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fogo atingiu terceiro andar de prédio residencial Divulgação/CBMDF

Uma mulher de 67 anos morreu, na manhã deste sábado (20), em um incêndio no apartamento em que ela estava na quadra 108 da Asa Sul, em Brasília. Agora, a perícia vai ser feita para saber a dinâmica do acidente, ainda não se sabe as causas do incêndio. O fogo atingiu o terceiro andar do bloco E por volta das 11h. O marido da senhora conseguiu sair do apartamento e chamou o socorro e o local já foi liberado.

De acordo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o prédio precisou ser evacuado e o fogo foi controlado após 20 minutos de trabalho da corporação. Os bombeiros também disseram que o foco principal das chamas estava na cozinha, que também atingiram a área de serviço.

Em junho, um apartamento do sexto andar na 315 da Asa Sul pegou fogo e fez com que o prédio fosse completamente desocupado enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros combatiam o incêndio . A corporação usou oito viaturas na ocorrência. Ninguém ficou ferido.

As equipes de salvamento realizaram a evacuação de todo o edifício com a ajuda da síndica e do zelador. “Após o término das operações e realizada a avaliação, foi liberado o retorno das pessoas de forma gradativa para as unidades que não foram atingidas”, completou a corporação.

Após controlar o fogo, foi realizada uma busca no apartamento atingido e não foram encontrados nenhuma vítima ou animal ferido. Os moradores do apartamento não estavam no local na hora do incêndio.