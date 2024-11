Mulher de Silvio Almeida critica feminismo e afirma estar ‘ansiosa por justiça’ Ednéia Carvalho criticou a suposta ‘banalização’ das pautas feministas; ex-ministro foi demitido por Lula em setembro Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 12h46 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h38 ) twitter

Ednéia Carvalho e Silvio Almeida Instagram/@neiafkn

Em um desabafo publicado nas redes sociais, Ednéia Carvalho, esposa do ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, afirma que a família tem lidado com a “injustiça” nos últimos dois meses e lamenta que o “feminismo não a acolheu”.

O ex-ministro foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro, após denúncias de assédio moral e sexual envolvendo o então chefe da pasta serem divulgadas pela imprensa. “Esses últimos dois meses não têm sido fáceis, conviver com a injustiça, tirarem a sua paz é algo que nem sei explicar”, escreveu.

“Sou do tipo que procuro ver o lado bom em tudo e confesso que estou feliz por estar na minha casa [em São Paulo], Brasília não me fez bem, sentirei falta das boas amizades que lá fizemos, mais nada”, completou.

Na declaração, Ednéia criticou a suposta “banalização” das pautas feministas, que, segundo ela, teriam sido desvirtuadas por “interesses pessoais”.

“Fala-se tanto em pautas feministas, mas esse mesmo feminismo não me acolheu, nunca vou esquecer das vezes que tive que amamentar a minha filha em meio a uma tristeza profunda. Eu lamento muito que pautas sérias estejam sendo banalizadas por interesses pessoais, mas apesar de tudo estou bem, sigo cuidando da minha família.”

Relembre o caso

Almeida foi demitido em 6 de setembro, após denúncias de assédio sexual e moral divulgadas pela imprensa. Uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Ela disse publicamente ter sofrido importunação sexual e, à Polícia Federal, relatou que as abordagens de Almeida chegaram à forma de contato físico. O ex-ministro nega as acusações e se diz vítima de perseguição.

As denúncias foram inicialmente apresentadas pela organização “Me Too Brasil”, que atua na defesa de mulheres vítimas de violência sexual. De acordo com o movimento, as supostas vítimas autorizaram que as informações fossem levadas à imprensa, e suas identidades foram mantidas em sigilo.