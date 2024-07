Mulher passa mal e morre após procurar hospital do Paranoá, no Distrito Federal Segundo família, triagem sugeriu ‘crise de ansiedade’ e vítima decidiu voltar para casa

Mulher morre após procurar atendimento em hospital Material cedido à RECORD

Uma mulher de 50 anos morreu na quarta-feira (10) depois de ser atendida no HRL (Hospital Regional Leste) , no Paranoá, e decidir voltar pra casa. Marlucia Machado de Sousa estava com dores no peito e “suando frio”, segundo a família. Kamilla Machado, filha dela, era a acompanhante e relata que a equipe médica avaliou os sinais vitais da mãe e designou a pulseira verde, sugerindo que os sintomas poderiam indicar uma crise de ansiedade. “Segundo eles, estava tudo normal”, relata.

A filha acrescenta que Marlucia, então, preferiu voltar para casa. “Ela falou ‘não, minha filha, não quero morrer aqui. Não vou ficar aqui, não”, relembra. Kamilla sugeriu que as duas voltassem para casa e tomassem um chá de maracujá.

No caminho da residência, a mãe voltou a passar mal e voltou para o hospital, já sem consciência. A equipe médica tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. A causa da morte foi infarto agudo do miocárdio.

A família afirma que durante o atendimento, não foi realizado um eletrocardiograma, exame que teria detectado anormalidade na função cardíaca.

Por meio de nota, a direção do HRL confirma que a vítima foi atendida e que “não havia alteração de sinais vitais, sendo classificada como sem gravidade”.