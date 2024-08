Mulheres representam 34% das candidaturas registradas para as Eleições Municipais de 2024 Ao todo, 153.866 candidatas enviaram as informações ao TSE, 17% menos que no pleito de 2020; 1º turno acontece em 6 de outubro Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 16/08/2024 - 07h55 (Atualizado em 16/08/2024 - 07h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Primeiro turno acontece no dia 6 de outubro Fábio Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou que 34% das 453.302 candidaturas registradas neste ano são de mulheres. Com o término do prazo nesta quinta-feira (16), a Corte informou que 153.866 candidatas devem participar do pleito deste ano, com a maioria concorrendo a uma vaga de vereadora. Por outro lado, 299.436 homens se registraram na Justiça Eleitoral. O primeiro turno das Eleições Municipais de 2024 ocorrerá em 6 de outubro e, se necessário, o segundo turno será realizado no dia 27 do mesmo mês.

Ao todo, 453.302 pessoas enviaram o registro de candidaturas, sendo a região Sudeste a que conta com o maior número de participantes, com 58.593 pessoas, ou seja, 38,08% dos registros.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo a Lei das Eleições, cada partido, federação ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% do número de vagas com candidatos de cada sexo nas eleições proporcionais, que, em 2024, correspondem à disputa pelo cargo de vereador.

Veja o cenário das candidaturas femininas deste ano

Publicidade

Registros femininos

153.866 (33,94%)

Cargo

Prefeito: 2.306 (1,50%)

2.306 (1,50%) Vereador: 147.995 (96,18%)

147.995 (96,18%) Vice-prefeito: 3.565 (2,32%)

Raça

Preta: 18.875 (12,27%)

18.875 (12,27%) Parda: 61.211 (39,78%)

61.211 (39,78%) Indígena: 907 (0,59%)

907 (0,59%) Branca: 71.164 (46,25%)

71.164 (46,25%) Amarela: 656 (0,43%)

656 (0,43%) Não Informado: 1.053 (0,68%)

Grau de instrução

Analfabeto: 7

7 Ensino Fundamental completo: 13.120 (8,53%)

13.120 (8,53%) Ensino Fundamental incompleto: 11.644 (7,57%)

11.644 (7,57%) Ensino Médio completo: 58.810 (38,22%)

58.810 (38,22%) Ensino Médio incompleto: 6.185 (4,02%)

6.185 (4,02%) Lê e escreve: 2.865 (1,86%)

2.865 (1,86%) Superior completo: 53.271 (34,62%)

53.271 (34,62%) Superior incompleto: 7.964 (5,18%)

Eleições 2020

Em comparação com as eleições de 2020, o número de candidaturas deste ano é menor, já que no último pleito 187.021 mulheres realizaram o registro. Assim como no cenário atual, a maioria das candidatas tinha curso superior completo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Eleições 2024

O Brasil tem mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. O pleito municipal ocorre em 6 de outubro e o segundo turno no dia 27 do mesmo mês. Serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.568 municípios. Conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os 155.912.680 eleitores representam um aumento de 5,40% em relação ao eleitorado das eleições municipais de 2020.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Brasília e Fernando de Noronha são os únicos lugares do país que não participam das eleições deste ano, pois os dois não são municípios.Um eventual segundo turno para prefeito só ocorrerá em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum candidato obtiver a maioria absoluta de votos, ou seja, mais de 50% dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos.

Já nos municípios com menos de 200 mil eleitores, o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos no primeiro turno será eleito prefeito, mesmo que não tenha mais de 50% dos votos.