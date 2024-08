Musk ironiza decisão de Moraes sobre rede social ‘X’ e compara ministro a vilões do cinema Produzida com inteligência artificial, a imagem exibe Moraes com trajes e objetos característicos dos personagens Brasília|Rafaela Soares, Augusto Fernandes e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 29/08/2024 - 10h47 (Atualizado em 29/08/2024 - 10h49 ) ‌



Imagem foi produzida com ajuda de IA Antônio Cruz/Agência Brasil/Arquivo e Marcel Grabowski/Flickr/UK Government - 01.11.2023

Na madrugada desta quinta-feira (29), Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), publicou uma imagem comparando o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, a vilões do cinema (veja post abaixo). A imagem foi produzida com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial e exibe Moraes com trajes e objetos característicos dos filmes. A publicação ocorreu após uma decisão recente do ministro, que ordenou a nomeação de um novo representante legal da empresa no Brasil.

A decisão de Moraes foi formalizada por meio de um comunicado publicado na conta oficial da Corte na plataforma, que alertava que a rede social poderia ser retirada do ar no Brasil caso a ordem não fosse cumprida. Esta ação foi uma resposta a um post feito pela equipe de Assuntos Governamentais Globais do X em 17 de agosto, quando a empresa anunciou a intenção de encerrar as atividades de seu escritório no Brasil após ameaças de prisão contra a representante da empresa caso não cumprisse decisões judiciais.

Grok “Generate an image as if Voldemort and a Sith Lord had a baby and he became a judge in Brazil”



It’s uncanny! 🤣🤣 pic.twitter.com/aTdVRg9jrw — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024

Ao anunciar a medida, o X divulgou um ofício sigiloso assinado por Moraes e atribuiu a responsabilidade pela saída da empresa do Brasil exclusivamente ao ministro. A rede social afirmou que, apesar da decisão, o serviço continua disponível para os usuários no país.

Na publicação, o X alegou que Moraes “ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumpríssemos suas ordens de censura”. A empresa também compartilhou o ofício sigiloso para “expor as ações” do ministro.

O X criticou a falta de resposta do STF às suas solicitações e a ausência de transparência sobre as ordens emitidas. “Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal”, afirmou a empresa.

Como resultado, a rede social decidiu encerrar suas operações no Brasil com efeito imediato, embora o serviço X permaneça acessível para a população brasileira. A empresa expressou pesar pela decisão e atribuiu toda a responsabilidade à conduta de Alexandre de Moraes, questionando a compatibilidade de suas ações com os princípios democráticos.