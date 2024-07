Musk volta a criticar STF e diz que ‘lei está violando a lei’ em decisão sobre multa à plataforma Em junho, Moraes multou a plataforma por não retirar do ar uma publicação com críticas ao presidente da Câmara dos Deputados

Comentários foram feitos depois de Moraes multar ‘X’ em R$ 700 mil Shealah Craighead/White House Photo

O dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, voltou a criticar o STF (Supremo Tribunal Federal) e rebateu a decisão do ministro da Corte Alexandre de Moraes em multar em R$ 700 mil a plataforma por não retirar do ar uma publicação com críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Na própria rede social, Musk republicou uma nota do X sobre o caso e disse que “a lei está violando a lei”.

No comunicado, publicado neste domingo (30), a plataforma alegou que o ministro deu um prazo “irrazoável de apenas duas horas” para cumprir a medida, sob pena de multa diária de R$ 100 mil por descumprimento de decisão judicial. Segundo a rede social, “o X cumpriu de boa-fé, retendo as postagens no Brasil no mesmo dia”. Apesar disso, foi multada em R$ 700 mil.

“Em resposta, Moraes multou o X não em 100.000 reais, como sua ordem original havia previsto, mas em 700.000 reais ($126.000 USD). Em sua nova ordem, Moraes alegou, pela primeira vez, que estava multando o X em 100.000 reais por post ofensivo na plataforma X, contradizendo sua própria ordem anterior que previa uma multa total de 100.000 reais”, diz o texto.

A plataforma disse, ainda, que cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens enquanto aguardava recurso para o plenário do STF. “A tentativa de Moraes de aumentar a multa para 700.000 reais ex facto e em contradição com sua própria ordem anterior representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso”, completou.

As publicações

A decisão é referente a uma publicação que critica Lira por uma suposta condenação por estupro, e chega a chamar o presidente da Câmara de “estuprador”. O perfil também cita uma acusação de agressão feita pela ex-mulher do parlamentar, em 2006.

“Como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a provedora de rede social ‘X’ deve respeitar e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário”, ressaltou o ministro na decisão.

Moraes também lembrou que a Constituição Federal e a legislação brasileira autorizam medidas civis e penais quando a liberdade de expressão é “utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas”.

STF x Musk

Não é a primeira vez que o empresário entra em embate com o STF. Em abril, por exemplo, Musk usou as redes sociais para acusar Moraes de infringir a Constituição brasileira e promover a censura em decisões judiciais. O bilionário disse, ainda, que o ministro do STF deveria renunciar à sua cadeira na Corte ou sofrer um impeachment.

Em outra ocasião, Elon Musk acusou o ministro de impor uma “censura agressiva” no Brasil. “Estamos levantando todas as restrições. Este juiz [Alexandre de Moraes] aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá”, escreveu o empresário.