Lula volta a defender investimentos na educação: ‘Não é gasto’

Lula defende recursos para área da educação Ricardo Stuckert/PR - 17.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta quinta-feira (17) que recursos aplicados na área da educação não são gastos e, sim, investimentos. Em agenda em Salvador (BA), o chefe do Executivo afirmou que o programa educacional Pé-de-Meia visa formar cidadãos.

As declarações foram dadas durante agenda em Salvador (BA). Na ocasião, o governo anunciou que a Bahia vai receber investimento de R$ 1,2 bilhão, a partir de recursos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a construção de creches, escolas e a aquisição de veículos escolares.

“É importante que a gente tenha clareza que esse é um programa para formar cidadãos nesse país. A minha preocupação, quando me comunicaram que 480 mil jovens do ensino médio desistiam da educação para trabalhar e ajudar no orçamento da família, eu fiquei matutando: que tipo de brasileiros vamos criar se a gente permitisse que os estudantes deixassem a escola?”, questionou Lula.

“E tem muita gente dizendo que nós estamos gastando muito dinheiro. Primeiro: não é gasto, é investimento. Segundo: ficaria muito mais caro fazer cadeia do que investir na escola. Não importa quanto custa, o que importa é que estamos garantindo que vocês cresçam e aprendam uma profissão”, acrescentou.

‌



Recursos do PAC para a educação na Bahia

De acordo com o Ministério da Educação, os recursos do PAC destinados ao ensino vão permitir a construção de 94 creches e escolas, ao custo de R$ 458 milhões, e 62 escolas de tempo integral, com investimento de R$ 633 milhões. Ao todo, 39,1 mil alunos serão beneficiados. Outros R$ 113 milhões serão revertidos para compra de 244 ônibus.

“Cada obra será realizada em um município diferente — regra que vale também para o repasse de veículos. A mesma cidade, porém, pode receber mais de uma benfeitoria custeada pelo programa”, diz comunicado do governo.

O governo federal também apresentou os números do Pé-de-Meia na Bahia. Agora, são 406 mil estudantes beneficiados pelo programa educacional, que deve pagar R$ 815 milhões em incentivos aos baianos até o fim de 2024. Além disso, o governo anunciou R$ 478,3 milhões para as universidades federais e R$ 249,3 milhões para os institutos federais na Bahia. Dos 100 novos institutos anunciados por Lula no primeiro semestre deste ano, oito serão instalados em terras baianas.