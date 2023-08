Na cúpula do Brics, Lula diz que Brasil quer contribuir para o fim da guerra da Ucrânia Presidente evita criticar a Rússia por invadir o território ucraniano, mas diz que não pode ficar indiferente às mortes no conflito

Na cúpula do Brics, Lula diz que Brasil quer contribuir para o fim da guerra na Ucrânia