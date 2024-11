Na disputa pela presidência do Senado em 2025, Alcolumbre acumula apoios de partidos Senador, que comandou a Casa em 2019, já tem o apoio de três legendas Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 ) twitter

Na disputa pela presidência do Senado, Alcolumbre acumula apoios de partidos Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado - 16/10/2024

Na quarta-feira (23), o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) conseguiu o terceiro apoio oficial de um partido em prol de sua candidatura pela presidência do Senado. O parlamentar, que comandou a Casa entre 2019 e 2020, é tido como favorito na disputa e já tem o apoio do PP (sete senadores), do PSB (quatro senadores) e do PDT (três senadores).

Com quatro cadeiras, o Republicanos indica que deve declarar apoio a candidatura do amapaense, mas ainda não oficializou. Maior partido de oposição, o PL, com 13 senadores, pretende se reunir na próxima semana para discutir a eleição da mesa.

Para serem eleitos, o presidente e os demais cargos da Mesa Diretora precisam da maioria absoluta dos votos (ou seja, 50% mais um dos votos válidos).

Ao R7, o líder da bancada na Casa, senador Carlos Portinho (PT-RJ), explicou que o partido deseja compromisso com as pautas de interesse.

‌



“Não estou preocupado se eu vou ter espaço em comissão, cargo”, explicou Portinho. “Eu quero saber se as pautas que nos dizem respeito serão tocadas, se elas vão avançar no Senado. A conversa deve se situar em torno disso.”

Um dos compromissos a ser assumido pelo candidato escolhido, conforme o senador, deve ser o respeito à proporcionalidade no comando das comissões. Em 2023, o PL decidiu ter candidatura própria e, após perder, ficou sem a presidência das comissões permanentes e sem espaço na mesa diretora.

‌



Além disso, de acordo com o parlamentar carioca, o apoio ao projeto de lei que anistia os presos do 8 de janeiro também será colocado na mesa de discussões. “A gente deve nos reunir e tratar desse assunto para depois encontrar os candidatos e conversar com eles a respeito dos nossos compromissos com relação a pautas”, explicou.

Em entrevista nesta semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que Alcolumbre deve comandar o Senado em 2025 e defendeu que o partido fique com a vice-presidência na chapa.

‌



O ex-presidente lamentou que, em 2023, a legenda ficou sem espaço na Casa e disse que o PL ficou como “zumbi” durante dois anos. Bolsonaro indicou que o partido deseja ainda o comando da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa. Além disso, que anseia filiar mais senadores para se tornar a maior bancada do Senado.

“A eleição do Davi Alcolumbre é 100%, 99% certa. Se a gente lançar chapa de novo… são mais dois anos com água e palito”, destacou Bolsonaro.

Alcolumbre também é aliado do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que deve apoiar sua eleição. Atualmente, o amapaense comanda a CCJ da Casa.

Assim como a oposição, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não oficializou o apoio a Alcolumbre.

Ainda concorrem com o parlamentar os senadores Otto Alencar (PSD-BA), Eliziane Gama (PSD-MA) e Soraya Thronicke (Podemos-MS). As duas últimas planejam emplacar uma candidatura feminina.