Na ONU, Lula defende reforma de organismos multilaterais: ‘Chegou a hora de agir’ Presidente brasileiro também destacou a aliança contra a fome e a pobreza, que será lançada oficialmente no fim deste ano Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 12/09/2024 - 12h28 (Atualizado em 12/09/2024 - 12h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula defende reforma de organismos multilaterais Ricardo Stuckert/PR - 11.09.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a reforma de organismos multilaterais e afirmou que “estamos correndo em círculos” e “chegou a hora de agir”. A declaração foi dada pelo petista e exibida em vídeo durante evento organizado pela ONU (Organização das Nações Unidas) nesta quinta-feira (12), no contexto da Cúpula do Futuro.

“Há mais de 20 anos temos falado da reforma da governança global. Estamos correndo em círculos. Chegou a hora de agir. O Brasil está dando novo impulso à reforma da governança global na sua presidência do G20. Mas esse debate também precisa ser travado na ONU, o fórum mais inclusivo de todos. Gostaria que todos fossem para a cúpula com a ambição de promover reformas efetivas”, disse Lula.

“O Conselho de Segurança da ONU precisa ampliar sua composição nas duas categorias de membros: permanentes e não permanentes. O cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável requer que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional atendam melhor as necessidades do Sul Global. E isso só ocorrerá se os países em desenvolvimento tiverem maior espaço nesses organismos. O enfrentamento da mudança do clima demanda órgãos com autoridade para promover a implantação dos compromissos assumidos”, acrescentou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante sua fala, de pouco mais de dois minutos, Lula também destacou a aliança global contra a fome e a pobreza. A medida será oficialmente lançada durante a cúpula do G20, em novembro deste ano, no Rio de Janeiro. Segundo o presidente, o programa nasceu da vontade política e do espírito de solidariedade de enfrentar “essa chaga que ainda assola a humanidade”.