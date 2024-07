Na ONU, Wellington Dias destaca prioridades para mulheres em políticas sociais no Brasil

‌



Dias destaca prioridades para mulheres no Brasil Roberta Alina/ MDS

Durante o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável (HLPF) da ONU, que ocorre em Nova York, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou, nesta terça-feira (16), as prioridades nas políticas sociais do Brasil voltadas para mulheres. Citando programas como Acredita, de qualificação do trabalho feminino, Bolsa Família e Programa de Aquisição de Alimentos, Dias ressaltou que 65% das novas vagas de qualificação foram ocupadas por mulheres do Cadastro Único.

“As mulheres já representam 54% do total de 23,6 milhões de empreendedores do Cadastro Único/Bolsa Família, sendo 4,63 milhões com CNPJ e 19 milhões como empreendedoras informais”, informou, completando que “61% das novas vagas de emprego foram preenchidas por mulheres cadastradas pelo sistema do governo.

Na avaliação do ministro, o olhar voltado às mulheres é essencial para o crescimento do país. “As mulheres que chefiam essas famílias desempenham um papel crucial, muitas vezes equilibrando múltiplas responsabilidades. Programas como o Bolsa Família e agora também o Acredita são fundamentais para reduzir a pobreza e promover a inclusão socioeconomia.”

Programa que atende 20 milhões de famílias, o Bolsa Família conta com 83,4% dos beneficiários sendo mulheres chefes de família. No Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o incentivo é para a participação de mulheres agricultoras familiares. Dias também citou os programas Cisternas, que visa garantir acesso à água em áreas rurais e Criança Feliz, focado em famílias vulneráveis com crianças de até seis anos, beneficiando diretamente as mães.

O Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável é um encontro anual oficial da ONU para discutir o esforço dos países no alcance dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). O encontro ocorre na sede da ONU, em Nova York, sob coordenação do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC).