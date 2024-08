‘Não é porque tem muito dinheiro que pode desrespeitar’, diz Lula sobre Elon Musk O dono da rede social X não cumpriu determinação do STF de indicar de representantes legais da empresa no Brasil Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 09h45 (Atualizado em 30/08/2024 - 10h08 ) ‌



'Ele pensa que é o quê?',criticou Lula Marcelo Camargo/Agência Brasil - 28.8.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira (30) o bilionário norte-americano Elon Musk. O dono da rede social X (antigo Twitter) não cumpriu a determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e negou a indicação de representantes legais da empresa no Brasil. Com a atitude de Musk, a rede social pode ser tirada do ar no país.

“Não é porque o cara tem muito dinheiro que pode desrespeitar. Esse cidadão é americano, não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, os deputados, o Senado, a Câmara, a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê?”, reclamou Lula em entrevista a uma rádio paraibana.

“Todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimentos no Brasil, está subordinado à Constituição Federal e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude”, acrescentou.

Lula defendeu, ainda, que o respeito às regras brasileiras é importante para garantir a soberania brasileira. “Ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, este país nunca será soberano. Tem que aceitar as regras deste país. Se vale para mim, vale para ele”, completou o presidente.