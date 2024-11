Não é ‘produto pronto’, mas estados vão poder contribuir, diz Tarcísio sobre PEC da segurança Governador de SP criticou pontos do texto do Executivo que pedem observância ‘obrigatória’ de determinações Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília, e Caroline Aguiar, da RECORD 31/10/2024 - 19h25 (Atualizado em 31/10/2024 - 22h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Encontro foi chamado por Lula MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 31.10.2024

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), destacou nesta quinta-feira (31) a importância da participação dos governadores na PEC (proposta de emenda à Constituição) da segurança pública. Após a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que o texto feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública foi apresentado, Tarcísio afirmou que o encontro foi uma “primeira discussão” e ressaltou a necessidade de incluir os estados no debate.

“A iniciativa é bem-vinda e deve ser não só uma PEC, mas um conjunto de propostas a serem apresentadas ao Congresso Nacional. Quanto mais integrado o governo federal e dos estados estiverem, melhor. Não é um produto pronto, a finalidade é, justamente, ouvir os governadores. É importante digerir esse texto, tem outras questões que tem que trabalhar [...] Os governadores vão ter a possibilidade de apresentar opções, e vai ser uma grande construção”, declarou Tarcísio a jornalistas.

O governador também citou a importância de incluir outros pontos no texto, como os biocombustíveis e a questão do devedor contumaz. “A questão mais importante agora é seguir o dinheiro, a gente tem visto a presença do crime organizado nos negócios lícitos. O crime organizado está lavando muito dinheiro”, acrescentou, ao sugerir a revisão da existência das audiências de custódia. “É preciso dar segurança jurídica para os agentes de segurança pública”, completou.