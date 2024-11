‘Não é todo mundo que me recebe em casa, por medo de eu invadir e não sair’, diz Boulos Brincadeira foi feita em live com Lula; candidato iniciou a vida política nos movimentos sociais, e a pauta da habitação é uma de suas principais bandeiras Eleições 2024|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 19/10/2024 - 15h22 (Atualizado em 19/10/2024 - 16h44 ) twitter

Boulos cancelou comícios devido à chuva Leandro Paiva/Campanha Guilherme Boulos - 18.10.2024

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) declarou neste sábado (19) que há pessoas com medo de recebê-lo em casa, por receio de invasão. A fala foi feita durante transmissão nas redes sociais ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A princípio, Lula e Boulos fariam dois comícios em São Paulo neste sábado (19), mas os eventos foram cancelados devido às condições chuvosas na capital paulista. As agendas foram substituídas pela live, feita da casa do presidente.

O deputado federal agradecia a recepção de Lula quando fez a brincadeira. “Não é todo mundo que me recebe em casa, porque o povo tem medo de eu invadir e não sair mais”, divertiu-se.

O candidato iniciou a vida política nos movimentos sociais, e a pauta da habitação é uma de suas principais bandeiras. Boulos foi líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) por mais de 10 anos e deixou a coordenação do grupo ao assumir o mandato de deputado federal, no início de 2023.

No fim de setembro, durante o debate da RECORD do primeiro turno das eleições municipais, o candidato declarou ter orgulho da própria trajetória e disse ter ajudado a garantir moradia para mais de 15 mil famílias. Ao ser questionado sobre como lidaria com a questão das ocupações caso seja eleito, Boulos afirmou que não terá de enfrentar o cenário, porque não haverá invasões em eventual governo dele.

“Eu tenho orgulho de ter estado lutando com pessoas contra despejos. É um dever moral estar junto com essas pessoas. Como prefeito, não vai acontecer ocupação de movimento social, porque ocupação acontece quando não tem política de moradia e eu vou ter a maior política de moradia da história desta cidade. E não é só casa não, vamos fazer casa para quem precisa, para a população em situação de rua, para as pessoas em áreas de risco, para quem está morando de favor, para quem não consegue pagar aluguel. Vão ser pelo menos 50 mil moradias que vamos fazer”, prometeu Boulos.