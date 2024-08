Não fui atingida porque Marielle foi meu escudo, diz ex-assessora da vereadora A declaração foi dada em audiência no STF (Supremo Tribunal Federal) dentro do processo que investiga o assassinato da vereadora Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Carlos Eduardo Bafutto 12/08/2024 - 16h18 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h23 ) ‌



Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa Câmara dos Deputados/Divulgação/arquivo — Flickr/Domingos Brazão/15.06.2011 — Fernando Frazão/Agência Brasil/arquivo

A jornalista Fernanda Chaves, que trabalhava como assessora da vereadora Marielle Franco (Psol) e estava no mesmo carro no qual a parlamentar foi assassinada, afirmou nesta segunda-feira (12) que não foi atingida pelos disparos de arma de fogo porque Marielle foi “escudo”. A declaração foi dada em audiência no STF (Supremo Tribunal Federal) dentro do processo que investiga o assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Ao todo, as audiências ocorrem até o dia 16 deste mês.

“Ele estava desacelerando para pegar um sinal. Alguma coisa que o carro estava bem devagar. O Anderson era uma pessoa que dirigia muito suave, então não tinha muito solavanco, ele geralmente estava devagar. E num determinado momento, eu senti a rajada, rajada de tiros, muito curta. Era muito perceptível para mim, embora eu estivesse olhando para baixo, que aquilo era uma coisa que vinha de perto, era uma coisa próxima. Mas, enfim, eu no primeiro momento, eu me encolhi, me abaixei. Eu me enrolei, me abaixei, percebi o corpo da Marielle, eu estava muito próxima a ela, então eu percebi um pouco o peso do corpo, eu estava no chão, mas eu percebia um pouco o peso dela vindo para cima de mim”, disse.

Sobre as conversas com as associações moradoras, Fernanda foi questionada se a milícia era um tema que era colocado em pauta e discutido com esses moradores e Fernanda concordou.

“Acho que tem outras figuras que podem falar melhor em um momento sobre isso, que atuavam na pauta especificamente, ou no plenário com ela, botando a lei e os meandros dessa parte mais jurídica, técnica de PL, o legislativo em si. Mas ela, sim, ela era uma pessoa claramente colocada, se colocava contra a atuação das milícias e o que ela podia fazer como vereadora para tentar brecar a atuação desses grupos, ela fazia, ela se posicionava. Ela percebia que um projeto, algum projeto. Poderia favorecer as indícias, essa demanda vinha, obviamente ela e a bancada dela”, disse.

Após o tiroteio, a ex-assessora conta que o número de pessoas que começou a se aproximar foi aumentando e passou um carro da PM.

“Esse carro não parou. Passou um carro ao lado da cena, essa hora inclusive as pessoas que estavam do meu lado, lembro de falarem “ajuda aqui” e o policial que dirigia fez algum comentário no sentido de que ‘não é com a gente, mas já tá vindo o carro da região’, algo no sentido de que já estava vindo algum ouro carro de polícia. E foi quando uma das pessoas que estava próxima falou, “mas por favor, ela tá precisando e ajuda” e o carro passou.

Em junho, por unanimidade, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) tornou réus os cinco principais suspeitos de terem planejado o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco: o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ); o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão; Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, assessor do conselheiro; o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa; e o major Ronald Paulo de Alves Pereira.

Prevaleceu o voto do relator da ação, ministro Alexandre de Moraes. Ele disse haver vários indícios de elementos que solidificam as afirmações feitas na delação premiada de Ronnie Lessa. Moraes apontou que a denúncia está fundamentada em diversos materiais investigativos que comprovam as informações apresentadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Apontados como mandantes do crime, os três foram presos em março em uma operação da Polícia Federal, com participação da PGR e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson, o ex-policial militar Ronnie Lessa afirmou em delação premiada que Chiquinho, Domingos e Rivaldo tiveram participação no assassinato.

De acordo com Lessa, o crime seria uma vingança contra o ex-deputado estadual Marcelo Freixo, para quem Marielle trabalhou como assessora. Na última sexta-feira (7), o Moraes autorizou a transferência de Ronnie Lessa da penitenciária federal de Campo Grande para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Além disso, o ministro tirou o sigilo da delação do ex-policial.

No relato, Lessa disse, ainda, que Marielle era uma “pedra no caminho” dos irmãos Brazão. “Foi feita a proposta, a Marielle foi colocada como uma pedra no caminho. O Domingos, por exemplo, não tem ‘papas na língua’”, afirmou Lessa aos investigadores. Além disso, de acordo com o policial, o plano para matar Marielle teve início em setembro de 2017.

Ao reiterar a denúncia, o representante da PGR (Procuradoria-Geral da República) apontou que o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão e João Francisco Inácio Brazão teriam infiltrado Laerte Silva de Lima no PSOL com o objetivo de coletar informações sobre a atuação política do partido e dos integrantes.

“Marielle se tornou, portanto, a principal opositora e o mais ativo simbolo da resistência dos interesses econômicos dos irmãos. Matá-la significava eliminar de vez o obstaculo e, ao mesmo tempo, dissuadir outros políticos do grupo de oposição a imitarem a postura”, disse o representante.