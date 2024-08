Não há data para investigação sobre avião que caiu ser finalizada, diz Cenipa Equipe do serviço regional está no local do acidente para dar início às investigações; 61 pessoas estavam a bordo Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 18h09 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h44 ) ‌



Coletiva foi realizada em Brasília nesta sexta Jéssica Gotlib/R7 - 9.8.2024

“Tudo o que nós temos nesse início ainda é muito prematuro”, diz chefe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno. Em coletiva de imprensa, na tarde desta sexta-feira (9), autoridades falam sobre as investigações do acidente aéreo em Vinhedo. Moreno não confirmou as informações sobre gelo e destacou que, até o momento, não há registros de comunicação da aeronave informando emergências aos órgãos de controle. Segundo o órgão, a investigação já começou e ainda não há uma previsão de quando ela será finalizada, mas o Cenipa destaca que será entregue “o mais rápido possível”.

Órgão realiza coletiva de imprensa nesta tarde, em Brasília. Também participam da coletiva o chefe da divisão de investigação e prevenção de acidentes Aeronáuticos do Cenipa, coronel aviador Carlos Henrique Baldin; dois diretores da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil): Luís Ricardo de Souza Nascimento e Ricardo Catanant.

Sobre a tese de que uma formação de gelo teria sido a causa do acidente, os porta-vozes argumentaram qur seria especulativo falar sobre isso neste momento. “A aeronave é certificada para voar em condições severas de gelo em muitos países. Vamos precisar coletar uma série de informações para determinar as caudas”, disse o coronel aviador Carlos Henrique Baldin.

As autoridades reforçaram que a aeronave e a tripulação estavam com toda a documentação regular. O diretor Luiz Ricardo negou que a aeronave estivesse operando sem gravador de voz.

Como ocorreu o acidente

O avião da companhia Voepass, antiga Passaredo, caiu em Vinhedo (SP), com 62 pessoas a bordo, na tarde desta sexta-feira (9). Não há sobreviventes. Entre os ocupantes, 57 eram passageiros e quatro, tripulantes.

A aeronave decolou de Cascavel (PR), às 11h50, e deveria pousar em Guarulhos (SP), às 13h45. Segundo informações da FAB, partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato radar ocorreu às 13h22.

O DECEA informa, ainda, que o SALVAERO foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio.