Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

Negros são 84% das pessoas que passaram por audiência de custódia no DF no 1º semestre Dados mostram que negros e brancos tinham grande diferença salarial, segundo DPDF

Alto contraste

A+

A-

Negros são maioria nas audiências de custódia Gláucio Dettmar/CNJ - 05.11.2016

Um relatório publicado pela Defensoria Pública do Distrito Federal aponta que negros são 84% dos atendidos em audiências de custódia no 1º semestre deste ano. Os dados avaliam a lista de 2.576 audiências atendidas pela Defensoria e mostram que desse público, 44,3% tinham o ensino fundamental incompleto; 66,1% tinha renda de um salário mínimo; e 88,4% não trabalhavam com carteira assinada.

O levantamento revela também uma diferença de renda entre brancos e negros. As mulheres pretas, por exemplo, tinham renda média mensal de R$ 676,32, enquanto mulheres brancas atendidas tinham média mensal de R$ 1.217,07.

Em relação aos homens, os brancos tinham renda de R$ 1.767,88, enquanto os negros detidos recebiam média de R$ 1.498,44.

Para o Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, o registro dos dados referentes às audiências de custódia é fundamental para que as instituições e os órgãos competentes possam atuar na prevenção de novas ocorrências.

Publicidade

“Os relatórios são importantes para todo o sistema de Justiça, uma vez que embasam o desenvolvimento de políticas públicas específicas para cada período analisado”, destacou

O Defensor Público e chefe do Núcleo de Assistência Jurídica das Audiências de Custódia, Alexandre Fernandes Silva, explica que, de cada dez pessoas presas em flagrante no Distrito Federal, entre seis e sete são defendidas pela Defensoria Pública.

Publicidade

“Por isso é tão importante a consolidação de dados sobre a temática. Após as reformas recentes do Código de Processo Penal, a audiência de custódia tornou-se o primeiro espaço formal de controle judicial da prisão, além de funcionar como uma espécie de ‘termômetro’ das políticas públicas de criminalização no Distrito Federal”, afirmou.

Maior parte sem violência

Os dados também apontam que a maioria dos crimes foi cometida sem violência ou grave ameaça (50,94%), ao passo que 33,67% foram referente a delitos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Outros 15,38% dos casos envolveram crimes com violência ou grave ameaça.

A pesquisa também aponta relatos de violência policial em 15,88% dos casos, sendo que 58,36% não pediram a apuração formal da conduta da polícia. Por outro lado, 12,58% declararam não ter recebido itens básicos, tais como água e alimentação nas delegacias de polícia do DF.

O relatório diz que 35,1% dos crimes atendidos nos seis primeiros meses do ano foram casos de crimes contra o patrimônio, que são principalmente casos de roubos, furtos, estelionato e receptação. Já os atendidos por crimes de tráfico de drogas são 13,9% dos casos.

Em relação à região com maior número de registros, as prisões aconteceram principalmente em Ceilândia (14,1%), seguida pelo Plano Piloto (7,3%) e por Taguatinga (6,7%). Do total de defendidos, 1.567 eram reincidentes (60,8%) e 1.009, primários (39,1%).