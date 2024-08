No Ceará, Lula defende Nordeste depois de críticas de Bolsonaro Presidente afirmou que estados estão de ‘cabeça erguida’ e prontos para exportar ‘professor, e não empregada doméstica’ Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 02/08/2024 - 13h08 (Atualizado em 02/08/2024 - 13h11 ) ‌



Lula defende estados do Nordeste Érica Martin/Estadão Conteúdo

Após o ex-presidente Jair Bolsonaro criticar os estados do Nordeste, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa da região nesta sexta-feira (2), durante agenda no Ceará. “É importante dizer agora que o Nordeste está de cabeça erguida. O Nordeste não quer exportar empregada doméstica, ele quer exportar professor, físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes”, afirmou o petista.

“Eu tinha uma loucura comigo que eu via nos jornais que o lugar que tem mais analfabeto no país era o Nordeste; o lugar que tem mais mortalidade infantil era o Nordeste; o lugar que tem mais evasão escolar era o Nordeste. E eu falava: será que nós, no Nordeste, somos tão ruins assim que nada acontece para nós?”, iniciou Lula.

“Daí eu comecei a entrar na política e ver que não era culpa de Deus, não era culpa da natureza. Era culpa da falta de visão das pessoas... E por que eu faço isso para o Nordeste? Não é porque eu não gosto do Sul. Eu devo tudo na minha vida a São Paulo. Mas é preciso que a gente torne o Brasil um pouco mais igual”, completou.

O presidente argumentou que quer ver nordestino indo para o sul do país para “passear, estudar” e não para “matar a fome ou para trabalhar de servente de pedreiro”. “É importante dizer agora que o Nordeste está de cabeça erguida. O Nordeste não quer exportar empregada doméstica, ele quer exportar professor, físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes”, afirmou.

Recentemente, Bolsonaro afirmou que a região é a pior do país em todos os aspectos. O ex-presidente havia sido questionado sobre eventual vitória de Donald Trump, nos Estados Unidos, e comparou com o Brasil para explicar os fluxos migratórios. “O Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil, porque o PT domina há 20 anos, é a pior região [do Brasil] em todos os aspectos que se possa imaginar”, disse na ocasião.

Natural de Pernambuco, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também condenou a declaração de Bolsonaro. “É um grande desrespeito ao povo nordestino, porque se tem um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo que, sem dúvida alguma, é parte da solução do Brasil, é o povo nordestino. Infelizmente, declarações como essas são declarações que só fazem denigrir a imagem da nossa gente nordestina”, disse.

“Porque estou colocando isso? Porque quando ele coloca que a gente tem os piores indicadores e os piores aspectos, ele deveria lembrar o estado do Ceará, que é uma referência no Brasil na educação. E eu quero parabenizar a todos os professores e professoras do estado. Quando ele fala do povo nordestino, ele deveria ter vindo aqui em Pecém, para invés de criticar, elogiar os trabalhadores”, acrescentou Costa Filho.

Lula cumpre agenda, nesta sexta-feira (2), no Ceará. A primeira agenda ocorreu no Porto do Pecém, em Caucaia. O presidente participou da cerimônia de sanção de dois projetos: a criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e da política nacional de hidrogênio de baixa emissão de carbono.

Além disso, o petista sancionou o marco legal e a política nacional de hidrogênio de baixa emissão de carbono, que instituem uma certificação voluntária e incentivos federais tributários. Uma das principais mudanças é o aumento da quantidade de dióxido de carbono por quilograma de hidrogênio produzido.

Na cerimônia, Lula foi avisado que a judoca Bia Souza ganhou uma medalha de ouro para o Brasil e saiu em defesa do programa Bolsa Atleta. “É importante lembrar que 80% dos atletas que estão em Paris recebem uma coisa chamada Bolsa Atleta, que nós criamos em 2004. Quando a Rebeca [Andrade] ganha, você tem várias faixas salariais. Todo mundo ganha, uns ganham R$ 10 mil, outros R$ 15 mil, R$ 3 mil, outros ganham R$ 4 mil”, disse.