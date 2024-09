No DF, caminhão em alta velocidade bate em motos, carro e ônibus, capota e deixa motociclista ferido Motorista do caminhão ficou preso nas ferragens, e foi necessário cortar partes do veículo para ele sair; estado de motociclista é grave Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2024 - 17h39 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h39 ) ‌



Caminhão desceu via e bateu em outros veículos Divulgação/ CBMDF - 03/09/24

Um caminhão capotou ao descer em alta velocidade a via principal de São Sebastião, no Distrito Federal, nesta terça-feira (3). Durante o trajeto, o veículo atingiu um carro, um ônibus escolar e duas motos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um motociclista ficou ferido em estado grave, com um quadro de traumatismo craniano e sinais e sintomas de fraturas no ombro, braço direito e tórax. Além disso, o caminhoneiro ficou preso nas ferragens e só foi retirado do veículo depois que bombeiros cortaram partes do caminhão.

O Corpo de Bombeiros relatou que um carro e uma moto foram os primeiros veículos a serem atingidos durante o trajeto de descida do caminhão. Na sequência, o caminhão colidiu com outra moto e um ônibus escolar, que estava sem passageiros, e depois capotou. O veículo estava com uma carga de tijolos, que ficaram espalhados na pista.

Segundo os bombeiros, o condutor do caminhão foi resgatado consciente, orientado e estável. Ele apresentava escoriações pelo corpo e reclamava de dores nas costas. Após os primeiros socorros, o motorista foi encaminhado para o Hospital de Base.

Motorista ficou preso nas ferragens Divulgação/ CBMDF - 03/09/24

Sobre o motociclista gravemente ferido no acidente, o Corpo de Bombeiros relatou que ele estava inconsciente e instável. Segundo a corporação, devido ao grande risco de morte, a vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Sebastião para ser estabilizado e, posteriormente, removido a unidade médica especializada.

Os condutores dos demais veículos atingidos foram atendidos pelas equipes do Corpo de Bombeiros, mas não precisaram de transporte para unidades de saúde.