'Queremos a monotonia democrática', diz Cármen Lúcia ao final do 2° turno Ministra afirmou ainda que a democracia é o espaço no qual todos podem e devem conviver Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Isabella Macedo, da RECORD 27/10/2024 - 19h50 (Atualizado em 27/10/2024 - 20h04 )

Cármen Lúcia fez uma coletiva final sobre as eleições municipais Alejandro Zambrana/TSE - 04.10.2024

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, afirmou neste domingo (27) que o segundo turno das eleições municipais deste ano ocorreu de forma tranquila e “absoluto respeito” ao exercício regular de um direito e de um dever. Ela disse também que quer “uma monotonia democrática”.

“Fui, votei rápido, sem problemas. É isso que queremos, nós queremos uma monotonia democrática. Uma eleição como devem ser todas as eleições, em clima de tranquilidade. Essa eleição dá demonstração de que clima de violência, intolerância, as informações fraudadas para compelir eleitor é algo fora do normal”, disse.

Segundo a ministra, a entrega que a Justiça Eleitoral apresenta ao povo brasileiro “é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira funciona com instituições sólidas e seguras”.

A ministra afirmou ainda que a democracia é o espaço no qual todos podem e devem conviver, com sossego e alegria. “Amanhã recomeçamos os trabalhos até porque os trabalhos são incessantes e as eleições sigam sendo serenas”, disse.

Estavam aptos a votar no segundo turno das eleições municipais 33.996.477 eleitores que escolheram prefeitos e vice-prefeitos de 51 municípios. Entre essas cidades, 15 são capitais, com São Paulo liderando em número de eleitores, totalizando 9.322.444.

A capital paulista é seguida de Belo Horizonte (1.992.984), Fortaleza (1.769.681), Manaus (1.446.122), Curitiba (1.423.722), Belém (1.056.251) e Goiânia (1.030.274).

Nos 51 municípios, há 102 candidatos a prefeito, sendo 87 homens e 15 mulheres. Para o cargo de vice-prefeito, a disputa envolve 60 homens e 42 mulheres, totalizando também 102 candidatos.