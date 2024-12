Nota do MPF cita impactos ambientais ‘graves’ caso PEC das Praias seja aprovada Ministério se mostrou contra a proposta e alegou riscos no aumento dos processos de erosão e de inundação nos terrenos da orla Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 04/12/2024 - 11h05 (Atualizado em 04/12/2024 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Análise da PEC está prevista para esta quarta no Senado Tânia Rêgo/Agência Brasil

O MPF (Ministério Público Federal) divulgou, nesta quarta-feira (4), uma nota pública em que cita impactos ambientais “graves” caso a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) das Praias seja aprovada. No documento, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) do órgão se mostrou contra a proposta e alegou riscos no aumento dos processos de erosão e de inundação nos terrenos da orla, além de contribuir para mudanças climáticas.

O projeto, debatido pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado em maio, teve sua tramitação suspensa após enfrentar ampla repercussão negativa. A proposta prevê a possibilidade de transferência de terrenos no litoral brasileiro para estados e municípios, além de autorizar a venda dessas áreas para ocupantes privados.

A proposta prevê a possibilidade de venda de terrenos à beira-mar pertencentes à União, permitindo a privatização de áreas adjacentes às praias, mas mantendo sob gestão pública as áreas utilizadas pelos banhistas.

Ainda segundo a nota, a PEC retira da União a possibilidade de reservar áreas para implantação de novos projetos off-shore ligados à nova matriz energética, como as eólicas e outras. “Os projetos mais ambientalmente sustentáveis prejudicados na medida em que o acesso de produtos, mercadorias, insumos teriam que acessar o território por propriedades privadas, submetendo o país à necessidade de desapropriação dessas áreas estratégicas à nova matriz energética”, diz o texto.

‌



O MPF justifica, ainda, que a proposta possibilita a restrição de uso coletivo das praias, violando “inevitavelmente direitos e garantias individuais de grande parte da população brasileira”.

De acordo com o ministério, existe um compromisso internacional assumido pelo Brasil com uma resolução da Organização das Nações Unidas, garante que o direito a um meio ambiente limpo e saudável. Entretanto, caso aprovada, a PEC “fragiliza a preservação ambiental e, por conseguinte, viola direitos humanos, individuais e coletivos”.

‌



Marcado para esta quarta, a CCJ do Senado adiou a análise da PEC das Praias. Os parlamentares acordaram o pedido de vista e decidiram que o parecer será lido na próxima segunda-feira (9) e a votação ocorrerá na quarta-feira (11).

Confira os principais pontos da PEC das Praias

O que são “terrenos de marinha”?

Toda área situada na costa marítima brasileira e na margem dos rios e lagos até onde sofre influência das marés, localizada na faixa de 33 metros, é considerada terreno de marinha. Apesar do nome, as terras não têm relação com a força armada Marinha. Os territórios são determinados por estudos técnicos.

O que muda caso a PEC seja aprovada e promulgada?

Caso o texto seja aprovado e promulgado, as faixas litorâneas poderão ser transferidas gratuitamente para estados e municípios ou vendidas a ocupantes privados mediante pagamento. Assim, a União não poderá mais cobrar a taxa de ocupação dessas áreas e o chamado laudêmio (taxa patrimonial da União, que deve ser paga ao proprietário do terreno quando se vende ou transfere um imóvel em área de marinha).