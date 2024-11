Nova embaixada em Brasília terá só 1 andar subterrâneo, diz EUA Construção do Consulado terá estacas com profundidades entre 10 metros e 30 metros abaixo do solo Brasília|Do R7, em Brasília 05/11/2024 - 17h15 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h16 ) twitter

Novo prédio deve ser entregue em 2028 Marcelo Casal/ Agência Brasil

A Embaixada dos Estados Unidos desmentiu nesta terça-feira (5) a informação de que o novo prédio do órgão a ser construído em Brasília terá nove andares subterrâneos. Em nota, a assessoria do consulado informou que a construção terá apenas um pavimento abaixo do nível da rua, respeitando as características da paisagem da capital federal.

“A modernização da Embaixada inclui a construção de um novo prédio no mesmo local, com apenas um pavimento abaixo do nível da rua, respeitando as características da paisagem original de Brasília. A nova instalação vai aumentar a capacidade de entrevistas de vistos em 40% e gerar um quarto da energia necessária para suas operações.”

A nota também diz que o novo prédio possui estacas com profundidades entre 10 metros e 30 metros abaixo do solo e que o Governo dos EUA tem trabalhado em colaboração com o Distrito Federal e o Ministério das Relações Exteriores para obter as aprovações e licenças necessárias para o projeto.

“A relação entre o Brasil e os EUA é sólida, mas também está em constante evolução. É evidenciada pela nossa significativa presença no país, como a sexta maior missão diplomática dos EUA no mundo”, disse o porta-voz da embaixada, Luke Ortega.

O projeto da nova sede foi anunciado em 2015, e a expectativa é de que o prédio esteja pronto em 2028. Depois, levará mais dois anos para construção de outras instalações, como área de lazer e moradias para forças de segurança dos fuzileiros navais.