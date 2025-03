Nova ministra de Lula, Gleisi têm reunião com líderes da base em 1º dia no cargo Encontro reúne aliados do governo para um almoço no Palácio do Planalto Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/03/2025 - 12h49 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h07 ) twitter

A ministra Gleisi Hoffmann se reúne com líderes da base após anunciar apoio a pautas econômicas de Haddad

A nova ministra da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), Gleisi Hoffmann, reúne líderes da base governista em seu primeiro dia oficialmente no cargo. O encontro vem como um almoço nesta terça-feira (11), no gabinete dela no Palácio do Planalto.

A reunião conta com seis líderes partidários da Câmara, e deve ser voltada para alinhamento das ações no Congresso.

Como titular da SRI, Gleisi é a responsável por cuidar das negociações do governo junto ao Legislativo.

Conforme destacou no discurso de posse, a prioridade da pasta é a aprovação do Orçamento, além de atenção às pautas prioritárias do governo, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000.

Veja a lista de líderes que participam do almoço com Gleisi:

PDT - Mário Heringer

Mário Heringer PSB - Pedro Campos

Pedro Campos PCdoB - Márcio Jerry

Márcio Jerry PV - Luciano Amaral

Luciano Amaral PSOL - Taliria Petrone

Taliria Petrone PT - Lindbergh Farias