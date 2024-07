Novo desvio de trânsito no DF começa na Epig nesta quarta Medida é necessária para o início da escavação do local onde serão construídos dois novos viadutos na altura da Octogonal Brasília|Do R7, em Brasília 30/07/2024 - 13h22 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h22 ) ‌



Desvio em obras da EPTG começa nesta quarta Divulgação/SODF -

A partir das 20h desta quarta-feira (31), um novo desvio na Epig (Estrada Parque Indústrias Gráficas) entra em operação no Distrito Federal. Os motoristas que circulam por esta região devem ficar atentos aos novos trajetos situados na altura da Polícia Civil do Distrito Federal, nos dois sentidos da via. A medida é necessária para o início da escavação do local onde serão construídos dois novos viadutos na altura da Octogonal.

As obras fazem parte da segunda etapa de implantação do corredor de ônibus BRT na via Epig, localizado no intervalo entre o viaduto do Setor Policial Sul e a interseção entre Epig/Sudoeste/Parque da Cidade. Além dos novos viadutos, esta etapa da obra prevê a implantação do corredor BRT, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

Segundo o engenheiro Erinaldo Sales, subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras, os serviços na Epig estão sendo intensificados para aproveitar o período de estiagem.

“Estamos empenhados em concluir essa etapa o mais rápido possível para minimizar os impactos da obra no trânsito, principalmente durante o período chuvoso. O cronograma está em dia, o que é de fundamental importância para conseguirmos fazer as entregas em tempo hábil”, afirma.

Os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela área durante esse período de transição, visando a segurança de todos os usuários da via e o bom andamento das obras.

“Pedimos desculpas pelos transtornos com a certeza de que, quando concluída, esta importante obra de mobilidade trará muitos benefícios, especialmente aos usuários do transporte público coletivo”, afirma Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.