Nunes Marques homologa acordo, e dívida de MG deve ser paga em 1º de outubro Em ofício conjunto enviado ao Supremo, a União e o estado afirmaram haver um “consenso mínimo” Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 29/08/2024 - 15h43 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h48 ) ‌



O ministro do STF Nunes Marques é o relator da ação Gustavo Moreno/SCO/STF - 6.2.2024

O ministro Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), homologou um acordo feito entre a AGU (Advocacia-Geral da União) e o estado de Minas Gerais para a retomada do pagamento da dívida do estado. Assim, as parcelas da dívida fiscal, como se no Regime de Recuperação Fiscal estivesse, deverão ser pagas a partir de 1º de outubro de 2024.

“Diante da petição conjunta ora analisada, entendo cumprido o objeto da demanda, qual seja a ‘negociação federativa’ para fins de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Assim, uma vez alcançado acordo consensual entre os entes políticos envolvidos, revela-se salutar a sua homologação. Reitero o papel do Judiciário, no presente caso, de agente de promoção do diálogo institucional entre os entes, incentivando uma resolução consensual para a regularização da grave situação fiscal do Estado-membro”, disse o ministro.

Em ofício conjunto enviado ao Supremo, a União e o estado afirmaram haver um “consenso mínimo” para que Minas não seja excluída do regime de recuperação desde que uma série de contrapartidas sejam cumpridas, incluindo o abatimento do débito a partir de 1º de outubro.

Nesta quarta-feira (28), o STF manteve decisões que prorrogaram o prazo para pagamento da dívida do estado de Minas Gerais. O último prazo prorrogado acaba hoje. O valor da dívida gira em torno de R$ 165 bilhões. Nesta semana, o governo de MG pediu para que o pagamento da dívida possa ser feito partir de 1º de outubro.

‌



Nas decisões de prorrogação, Nunes Marques tem afirmado que a natureza complexa da demanda sinaliza a necessidade de uma harmonização dos interesses dos entes políticos envolvidos, “tendo por finalidade precípua o resguardo do bem comum”.

Segundo o ministro, a “eventual omissão do Poder Judiciário, deixando transcorrer o prazo de prorrogação, resultaria no esvaziamento e, por consequência, perda de objeto da demanda”.