'O voto é uma bênção democrática', diz Cármen Lúcia antes do 2° turno das eleições Eleitores comparecerão às urnas neste domingo para eleger prefeitos e de vice-prefeitos para governar de 2025 a 2028 Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 24/10/2024 - 12h21 (Atualizado em 24/10/2024 - 12h56 )

Pronunciamento da ministra Cármen Lúcia deve durar pelo menos cinco minutos Alejandro Zambrana/Secom/TSE

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, afirmou nesta quinta-feira (24) que “o voto é uma bênção democrática” e um instrumento muito importante. A declaração foi dada em sessão da Corte que antecede o segundo turno das eleições, no próximo domingo (27).

“Em nome dos que vieram antes de nós e que lutaram para que tivéssemos esse direito fundamental de votar, em nome dos que vierem depois de nós, que precisam de ter um estado democrático, uma sociedade democrática, da qual o voto é o instrumento, o gesto por excelência dessa participação livre de todas os eleitores, a Justiça Eleitoral reitera o pedido, o pleito e a lembrança da importância do voto”, disse.

Os eleitores comparecerão às urnas para eleger quem ocupará os cargos de prefeito e de vice-prefeito de 2025 a 2028. Segundo o TSE, os eleitores aptos que não votaram no primeiro turno podem e devem participar do segundo turno do pleito.

Das 103 cidades que poderiam ter segundo turno nestas eleições, 52 vão definir suas prefeituras somente em 27 de outubro. Ao todo, 34 milhões de eleitores voltarão às urnas em 19 estados.

São Paulo é o estado com mais cidades nessa situação. São 18, entre elas a capital, que só conseguiu definir que Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputarão a chefia da cidade mais populosa do país.

Somente municípios com mais de 200 mil eleitores podem ir para o segundo turno. Entre elas, estão todas as 26 capitais. Palmas terá uma definição de prefeito em uma segunda votação pela primeira vez na história.

O estado com mais cidades no segundo turno depois de São Paulo será o Rio Grande do Sul. No estado, serão cinco municípios na disputa no dia 27 de outubro, entre eles a capital Porto Alegre, que escolherá entre Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT).

Imperatriz, no Maranhão, é a cidade com a menor quantidade de eleitores que terá definição em segundo turno. São 201.099 pessoas aptas a votar. Sumaré, em São Paulo, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completam o ranking de menores eleitorados na disputa, com 203.032 e 209.393 eleitores, respectivamente.