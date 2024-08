O ‘X’ vai acabar? Vou perder minha conta? O que é VPN? Tire dúvidas sobre bloqueio da rede Moraes determinou suspensão da rede social no país, e Anatel começou a notificar provedoras de internet Brasília|Do R7, com informações do Estadão Conteúdo 30/08/2024 - 21h48 (Atualizado em 30/08/2024 - 21h53 ) ‌



Moraes ordenou suspensão do X no Brasil Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 14.8.2024

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a suspensão da rede social X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (30). Por ordem do magistrado, a Anatel (Agência Brasileira de Telecomunicações) começou a notificar mais de 20 mil provedoras de internet para interrupção das atividades da plataforma.

Há um precedente já estabelecido pelo próprio Moraes, que, em março de 2022, determinou o bloqueio do Telegram no Brasil. O argumento que embasa o ofício de suspensão da rede é o de que, sem representantes no país, há o risco de a empresa deixar de cumprir determinações da Justiça brasileira.

Uma eventual decisão do STF, ainda que monocrática, deve obter um aval posterior dos demais ministros da corte. O pedido de bloqueio é intermediado pela Anatel, responsável por informar os provedores de internet sobre a decisão judicial. Com a ordem, o cumprimento do bloqueio por parte dos provedores é obrigatório, e passível de sanção na Justiça.

O X vai acabar?

A plataforma X não vai acabar, mas o acesso ao site no território brasileiro vai ser bloqueado a qualquer momento a mando de Alexandre de Moraes.

Assim que Moraes ordenou a suspensão da rede social, a Anatel já começou a notificar os provedores de internet. O órgão funciona como um intermediário entre o Poder Judiciário e as empresas.

Por que o X vai ser bloqueado?

Alexandre de Moraes e o dono da rede social, Elon Musk, estão em embate público desde abril. Neste mês, contudo, a situação chegou ao limite. Em 17 de agosto, Musk anunciou a retirada dos escritórios do X no país. Na quarta-feira (28), Moraes intimou a empresa a indicar, em 24h, um representante legal no Brasil.

O X confirmou que não fez a indicação do representante no tempo estipulado. Com o descumprimento da determinação, o bloqueio do serviço foi ordenado por Moraes, com base no precedente estabelecido pelo próprio ministro.

Por que o X vai sair do Brasil?

A ausência de representantes do X no Brasil fez com que, sob a ameaça do descumprimento de sanções judiciais, fosse determinado o bloqueio da rede no país.

O precedente para o bloqueio do X foi estabelecido por Alexandre de Moraes em março de 2022, ao determinar o bloqueio do aplicativo Telegram em território nacional. Naquela ocasião, o ministro revogou a decisão após um recuo da empresa, que indicou seus representantes legais no Brasil.

Que horas o X vai sair do ar?

Moraes determinou que o X seja suspenso por todos os provedores de internet em até 24 horas — que dá no fim da tarde deste sábado (31). As empresas que não cumprirem o determinado até o prazo estarão sujeitas a multa por descumprimento de ordem judicial.

O que é VPN?

Moraes decidiu que quem tentar usar uma tecnologia de rede privada virtual conhecida como VPN para acessar o X pode receber uma multa diária de R$ 50 mil.

O VPN simula a localização de um usuário em outro país, e com isso qualquer pessoa pode acessar um conteúdo que está restrito geograficamente no país dela. O VPN é muito usado para o acesso a serviços de streaming, sites ou outras plataformas que têm conteúdo limitado a certos países.

Com o VPN, o endereço de IP que identifica a localização geográfica de uma pessoa é substituído pelo endereço IP do servidor VPN. Dessa forma, é possível que uma pessoa no Brasil consiga acessar sites que só estão disponíveis nos Estados Unidos, por exemplo, visto que as páginas vão entender que o usuário reside nos EUA.

Como salvar o conteúdo publicado na minha conta?

O X tem um recurso de busca avançada, em que é possível filtrar palavras, datas e menções para encontrar uma publicação antiga específica. Localizando o post desejado, o usuário pode realizar uma captura de tela ou salvar o link da publicação. Esse recurso só está disponível na versão desktop.

Em um navegador, basta digitar “busca avançada do X” que o usuário será redirecionado para o filtro que oferece possibilidades de pesquisar posts de contas específicas, palavras, frases, hashtags, datas, menções e até publicações por nível de engajamento. É uma maneira prática de conseguir encontrar algo que foi publicado há muito tempo.

O usuário do X também pode solicitar uma cópia de sua atividade na rede social, uma maneira de armazenar tudo o que já foi publicado pela conta: mensagens, fotos e outros arquivos. A plataforma pede um prazo que pode variar de acordo com a atividade do usuário, podendo levar de 24 horas a alguns dias para que receba a cópia de sua conta.

A solicitação pode ser feita tanto na versão desktop quanto na versão do aplicativo do X. Veja o passo a passo: