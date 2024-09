Obra para conter água da chuva pode ter provocado desabamento de casa no DF Casa que caiu estava em construção; secretaria diz que outras três residências correm risco desabar Brasília|Do R7, em Brasília 04/09/2024 - 20h24 (Atualizado em 04/09/2024 - 20h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Outras três casas foram interditadas Reprodução/Record

A Secretaria de Obras do Distrito Federal informou que a construção de uma lagoa de detenção para conter água de chuvas pode ter causado o desabamento de uma casa em Bernado Sayão, no Distrito Federal, nesta quarta-feira (4). Segundo a pasta, outras três residências correm risco de cair e foram interditadas.

“A Secretaria de Obras informa que o solo onde está em andamento a construção de lagoa de detenção, no lote 2, do Bernardo Sayão, cedeu. Uma casa da região caiu e outras três estão correndo risco. Não há vítimas. Por questões de segurança, as moradias em risco foram interditadas.”

A pasta disse que a causa do incidente é apurada pelo secretário de Obras, Valter Casimiro, e por técnicos da pasta. A secretaria lamentou o ocorrido e disse que o Governo do Distrito Federal e a empresa responsável pela obra prestam todo o suporte imediato para reparar os danos estruturais da casa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“todos os danos materiais serão ressarcidos pela construtora e, temporariamente, a empresa arcará com as despesas de aluguel para a família até que a situação seja resolvida”, afirmou a secretaria.