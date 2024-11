Oferta vantajosa ou falsa promoção? Veja como aproveitar a Black Friday de maneira segura Data foi adotada no Brasil em 2010 e é conhecida tradicionalmente como o dia das promoções Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 29/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 02h00 ) twitter

Black Friday foi criada nos Estados Unidos Rovena Rosa/Agência Brasil

Um dos dias mais aguardados pelos brasileiros ansiosos por promoções ocorre nesta sexta-feira (29) em todo o país. A Black Friday é uma das datas mais consolidadas pelo comércio, mas o aumento no volume de compras pode trazer preocupações para o consumidor em relação às fraudes. Para evitar qualquer prejuízo, especialistas ouvidos pelo R7 deram dicas de como aproveitar os descontos de maneira segura. (Confira abaixo).

A Black Friday foi criada nos Estados Unidos e adotada no Brasil em 2010. Desde então, tem sido sucesso para o varejo, já que garante um aumento no faturamento das empresas. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que nove em cada dez brasileiros pretendem fazer comprar nesta sexta. Entre os produtos mais desejados estão, roupas, calçados, produtos de beleza e perfumaria.

Como aproveitar a Black Friday

Planejamento financeiro

A especialista em estratégias de comunicação e marketing Millena Campelo explica que antes de ir às compras, o consumidor deve fazer um planejamento financeiro com uma lista do que precisa. Segundo ela, a lista também ajuda ao consumidor evitar a compra impulsiva e o endividamento.

“Na black friday ficamos empolgados com tanta promoção, e às vezes compramos coisas que não precisamos”, afirma Millena.

Compras onlines

As compras feitas em sites têm ganhado a preferência dos brasileiros pela praticidade e para evitar filas. Apesar dos benefícios, a preferência pelo online exige um cuidado maior do consumidor, para evitar fraudes.

A advogada Vera de Azevedo, aconselha o consumidor a preferir comprar em sites com “https://” e cadeado na barra de endereço, para garantir a segurança. Ela também ressalta que é importante fazer uma pesquisa sobre a loja e verificar se há reclamações sobre a empresa.

Outra dica citada pela especialista, é ficar atento às ofertas muito abaixo do preço de mercado, uma das armadilhas mais utilizada pelos golpistas. Segundo ela, os brasileiros devem tirar prints dos anúncios do site e guardar notas fiscais, para comprovar as condições do produto. Além disso, ela aconselha a evitar compras em redes com Wi-Fi públicos, já que isso pode expor os dados pessoais.

Alerta com falsas promoções

É comum o brasileiro se deparar com anúncios de promoções com grandes descontos, mas a prática pode ser uma apenas uma estratégia adotada pela empresa para criar uma ilusão de um falso desconto. As especialistas aconselham o consumidor a pesquisar sobre o produto desejado para evitar cair no “metade do dobro”, quando as lojas aumentam os preços antes do evento para criar falsos descontos.

Para isso, é preciso comparar preços em diferentes lojas, e ficar atento as taxas dos fretes, que podem anular o desconto. Outro ponto importante para garantir uma oferta vantajosa, é verificar a política de troca e devolução da loja, que deve continuar válida mesmo em promoções, segundo o Código de Defesa do Consumidor.

Veja dicas do Procon-DF para evitar cair em fraudes:

Desconfie de preços muito abaixo da média, pois podem ser indícios de fraude. Tenha cuidado com ofertas tentadoras enviadas por e-mail, por SMS, ou anunciadas nas redes sociais, especialmente de lojas desconhecidas.

Ao efetuar as compras, prefira pagar com cartão de crédito, e atenção com sites que só aceitam receber por boleto ou transferência bancária, pois, se houver problema com a compra, é mais difícil conseguir ressarcimento junto ao banco.

Nunca informe dados do cartão de crédito pelas redes sociais. Desconfie do lojista que solicita esse tipo de informação.

Prefira comprar de lojas reconhecidas ou indicadas por amigos e familiares. Pesquise a reputação em sites que avaliam lojas virtuais. Os comentários de consumidores nas redes sociais podem servir de suporte nesse caso.

Todo site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico ou o endereço eletrônico em que a loja possa ser encontrada. A página também é obrigada a disponibilizar um canal para atendimento ao consumidor, o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Para se certificar de que está fazendo uma compra segura, nunca utilize computadores de acesso público. Para verificar a segurança da página, clique em um cadeado que aparece no canto da barra de endereço ou no rodapé da tela do computador. O endereço da loja virtual deve começar com https://.

*Sob supervisão de Thays Martins