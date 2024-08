Operação resgata 87 trabalhadores em condições análogas à escravidão No ano passado, 3.190 pessoas foram resgatadas da escravidão no Brasil, o maior número desde 2009 Cidades|Thays Martins, do R7, em Brasília 19/08/2024 - 23h20 (Atualizado em 19/08/2024 - 23h27 ) ‌



Trabalhadores foram resgatados em Itapeva, interior de São Paulo MPT/ divulgação - 16.08.2024

Uma operação resgatou 87 pessoas que estavam em condições análogas à escravidão em Itapeva, interior de São Paulo. Os trabalhadores faziam atividades rurais sem equipamento de segurança e sem acesso à água potável. Também foi identificado irregularidades nos veículos que transportavam os trabalhadores.

“Eram três micro-ônibus e uma Kombi, todos sem autorização para transporte de trabalhadores e sem condições mínimas de tráfego. Em um dos casos mais preocupantes, um dos motoristas sequer possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As ferramentas de trabalho, como facas, eram transportadas junto com os trabalhadores, sem qualquer proteção, aumentando significativamente o risco de acidentes”, diz o relatório da fiscalização.

A operação ocorreu na quinta-feira (15) e contou com a participação do MPT (Ministério Público do Trabalho), MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), DPU (Defensoria Pública da União) e PRF (Polícia Rodoviária Federal). Uma denúncia feita 15 dias antes foi o que possibilitou que a fiscalização fizesse o resgate.

Os auditores fiscais do trabalho lavraram auto de infração de resgate, o que possibilitou o benefício do seguro-desemprego aos empregados, além de levantarem o total de R$ 350 mil em débitos trabalhistas.

Empregada doméstica passa 40 anos em regime de escravidão

Uma trabalhadora doméstica foi resgatada após passar 40 anos em situação em e condições semelhantes à escravidão. O caso aconteceu na cidade de Santa Rosa de Viterbo, interior de São Paulo, na terça-feira (13).

A mulher de 51 anos foi adotada pelo casal de empregadores quando tinha 11 anos, em um orfanato da cidade. Mas quando chegou lá teve que ficar responsável pelos afazeres domésticos. No entanto, ela nunca recebeu salário, só recebia roupas e um “dinheirinho” para comprar balas.

Ela também não tinha quarto e dormia em um colchão inflável. Os auditores fiscais do trabalho lavraram auto de infração de resgate, dando à trabalhadora o direito ao seguro-desemprego, e farão o levantamento das verbas salariais e rescisórias devidas à trabalhadora.

Trabalho escravo no Brasil

No ano passado, 3.190 pessoas foram resgatadas da escravidão no Brasil, o maior número desde 2009, de acordo com dados da Coordenação-Geral de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Análogo ao de Escravizado e Tráfico de Pessoas.

As denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser enviadas pela internet, ao site do Sistema Ipê.