Oposição prepara pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes Parlamentares pretendem colher assinaturas para pedir o impeachment do ministro do STF até o dia 7 de Setembro Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 16h12 ) ‌



Senador Eduardo Girão (Novo-CE) Waldemir Barreto/Agência Senado

Parlamentares de oposição anunciaram nesta quarta-feira (14) que irão protocolar um pedido de impeachment contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. De acordo com o senador Eduardo Girão (Novo-CE), a meta é recolher assinaturas até o dia 7 de setembro, com o objetivo de oficializar o pedido no dia 9 de setembro.

O anúncio ocorre na esteira de revelações feitas pela imprensa de que o ministro teria supostamente utilizado o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fora dos ritos processuais para investigar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Girão afirmou que a iniciativa transcende as questões ideológicas de direita e esquerda, “tratando-se de uma defesa genuína da democracia”.

“Durante as conversas, foi traçada a estratégia de uma campanha nacional em prol do impeachment, que será iniciada imediatamente”, afirmou.

O senador enumerou os principais motivos para o pedido: violação de direitos constitucionais e humanos, desrespeito ao devido processo legal, abusos de poder, e a desconsideração de pareceres da PGR Procuradoria-Geral da República.

O senador também ressaltou a importância de defender a democracia e mencionou a tramitação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar abuso de autoridade por parte do STF e do TSE.