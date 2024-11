Oposição quer criar regras de conduta para primeiras-damas após ataque de Janja a Musk Não há data para análise da matéria, que sugere curso de relações internacionais, uso da linguagem e supervisão direta Brasília|Do R7, em Brasília 19/11/2024 - 08h58 (Atualizado em 19/11/2024 - 08h58 ) twitter

Projeto é de autoria do deputado Evair Melo (PP-ES) Mário Agra/Câmara dos Deputados - Arquivo

Após o ataque de Janja da Silva ao empresário sul-africano Elon Musk, um parlamentar da oposição propôs um projeto de lei que cria regras de conduta para primeiras-damas. Não há, ainda, data para análise da matéria, que sugere curso de relações internacionais, uso da linguagem e supervisão direta.

Nesse sentido, o projeto sugere ao Ministério das Relações Exteriores o estabelecimento e implementação de protocolos que orientem a atuação da primeira-dama em eventos oficias. Entre os pontos destacados pelo parlamentar, estão: conduta e linguagem, alinhadas aos princípios de respeito e diplomacia; treinamento básico em relações internacionais, com ênfase na importância de preservar interesses estratégicos. Por fim, cita a supervisão direta e coordenação com órgãos responsáveis para garantir que os discursos estejam alinhados aos valores e objetivos da política externa brasileira.

“Estamos certo que o Itamaraty possui grande interesse na preservação da honra do Brasil no cenário internacional”, diz o texto, assinado por Evair Melo (PP-ES). O parlamentar argumenta que a adoção de medidas preventivas e corretivas é “urgente e imprescindível para garantir que episódios de tamanha gravidade não se repitam, no almejo de proteger a dignidade do Estado brasileiro e promover o respeito mútuo nas relações com outras nações”.

“A diplomacia é um dos pilares fundamentais da projeção internacional de qualquer nação. A condução das relações exteriores exige seriedade, respeito e profissionalismo, princípios que foram ostensivamente violados no episódio em questão, em que uma representante simbólica do governo brasileiro se manifestou de maneira incompetente e leviana com os interesses estratégicos do Brasil”, destaca.

O parlamentar chamou a declaração feita por Janja de “ignóbil”. “A postura inadequada demonstrada em evento de tamanha relevância, ao atacar o empresário Elon Musk — futuro integrante do governo do presidente eleito Donald Trump —, revelou a patente falta de capacidade e de orientação clara e profissional para figuras simbólicas que acompanham delegações brasileiras em encontros oficiais”, avalia Melo.

Entenda o caso

O ataque a Musk ocorreu no último sábado (16), durante um painel do G20, o grupo que reúne as principais economias do mundo, no Rio de Janeiro (RJ). A primeira-dama estava discursando sobre a regulamentação das redes sociais quando o som de uma buzina interrompeu o discurso, o que levou à sua reação.

“Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you, Elon Musk”, disse a primeira-dama. Em outra agenda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não é preciso ofender ninguém. “Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Precisamos apenas indignar a sociedade”, disse o presidente.