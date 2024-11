Oswaldo Montenegro, Bruno Mars e festival de cinema são as atrações do fim de semana do DF Agenda Cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 25/10/2024 - 03h17 (Atualizado em 25/10/2024 - 12h53 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

E para quem estava ansioso para a chegada de mais um fim de semana, se prepare que o R7 fez uma lista recheada de eventos no Distrito Federal. Desta vez, os destaques são os shows de Bruno Mars e Oswaldo Montenegro, espetáculos de comédia, festival de cinema e festas eletrônicas. As atividades começam nesta sexta-feira (25).

Shows acontecem neste fim de semana Reprodução/Instagram @brunomars e @oswaldomontenegro

Bruno Mars

Sucesso mundial, o cantor Bruno Mars fará dois shows neste sábado (26) e domingo (27) no Estádio Mané Garrincha. A apresentação do artista é uma das mais aguardados do ano pelos brasilienses. Dono dos hits, “Talking to the Moon”, “Locked Out of Heaven” e “Treasure”, ele promete levar emoção e diversão para o público com as músicas internacionais.

Onde: Estádio Mané Garrincha

Quando: sábado (26) e domingo (27)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 395

Oswaldo Montenegro

Comemorando 50 anos de carreira, Oswaldo Montenegro chega com a sua turnê a Brasília com imagens de sua vida projetadas em um telão. Ele se apresenta neste sexta (25) e sábado (26) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O show terá a presença de Madalena Salles.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: sexta (25) e sábado (26)

Horário: 21h30

Valor: a partir de R$ 100

Festival de cinema é aberto ao público Reprodução/Instagram @lobofestbsbe @festa.hiato





16º LoboFest

Quem curte filmes de curta metragens pode apreciar o “16º LoboFest- Festival de Cinema” no Cine Brasília de sábado (26) e domingo (27). Ao todo, 53 filmes, sendo oito brasileiros e 45 estrangeiros participam da mostra competitiva. A entrada é gratuita.

Onde: Cine Brasília — 106/107 Sul

Quando: Sábado (26) e domingo (27)

Horário: conferir sessões no site do Cine Brasília

Valor: gratuito





Festa Hiato

A 4ª edição da “Festa Hiato” ocorre neste sábado (26) no Setor de Clubes Sul. O evento reúne o melhor da música eletrônica com lounges, varanda ao ar livre e uma vista da Ponte JK. O festival também terá a presença exclusiva de artistas nacionais como Las Bibas from Vizcaya (RE), Ricardo Goii (SP), Bruna Strait (RJ) e Ella (BSB).

Onde: AABB — Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (26)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 60





Dreamland festival

Um novo festival eletrônico chega a Brasília nesta sexta-feira (25). Chamado de Dreamland, o evento convida os melhores DJS para animar a festa. Entre eles, Duarte, Fatsync,Bewav, Hot Bullet e Vinicus Oliver.

Onde: AABB — Setor de Clubes Sul

Quando: sexta-feira (25)

Horário: 22h

Valor: a partir de R$ 90

Espetáculos acontecem neste fim de semana Divulgação/Brasília Shopping e Reprodução/Instagram @comediamm

Tormentas da paixão

Neste fim de semana, o Teatro da Caesb recebe o espetáculo “Tormentas da Paixão”, em Águas Claras. A peça fala de pandemias e sobre o momento atual do país, com humor.

Onde: Teatro da Caesb Águas Claras

Quando: sábado (26) e domingo (27)

Horário: sábado às 19h e 21h30; domingo, às 18h e 20h30

Valor: a partir de R$ 65





Escola de Feitiços

O Brasília Shopping recebe o espetáculo “Escola de Feitiços” para animar a criançada neste sábado (26) e domingo (27). Personagens como Vampirinha (Noiva Cadáver) e do desenho Monster High vão encantar o público com uma aventura mágica e divertida. A classificação é livre.

Onde: Brasília Shopping

Quando: sábado (26) e domingo (27)

Horário: 16h

Valor: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)





Eventos são abertos ao público Divulgação/ Taguatinga Shopping e Telmo Ximenes | JK Shopping





Bailinho de Halloween

O JK Shopping convida o público para o “Bailinho de Halloween” no domingo (27). A festa terá uma programação recheada de diversão para toda a família com apresentação da peça “Hotel Transilvânia”. A trama promete muitas risadas e confusões quando um humano aparece e se encanta por Mavis.

Onde: JK Shopping

Quando: domingo (27)

Horário: 14h

Valor: gratuito





Semana de moda em Brasília

Em sua 17ª edição, a BRFW (Brasil Fashion Week) chega mais uma vez a Brasília com uma proposta de promover inclusão e resgatar a autoestima por meio da moda. Com o slogan “BRFW Muda Vidas!”, o evento pretende quebrar padrões, mostrando que a moda é para todos os corpos, valorizando a diversidade e a representatividade. O evento, que já passou por cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia, terá mais de 800 modelos, incluindo pessoas com deficiência, em um desfile inclusivo, e até desfiles de Pets.

Onde: Taguatinga Shopping

Quando: sexta (25), sábado (26) e domingo (27)

Horário: até às 22h

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Thays Martins