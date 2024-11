Oswaldo Montenegro, Rodrigo Marques e mostra de tango animam o fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 01/11/2024 - 16h55 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h55 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O primeiro fim de semana de novembro no Distrito Federal traz diversas opções para você se divertir. O R7 separou uma lista com espetáculos de comédia, show de Oswaldo Montenegro, programação natalina, além de mostra de tango e cinema. Os eventos começam nesta sexta-feira (1°).

Classificação do show é de 14 anos Reprodução/Instagram @ Oswaldomontenegro

Oswaldo Montenegro

Após se recuperar de uma infecção e cancelar o show que faria no último sábado na capital federal, o artista Oswaldo Montenegro se apresenta nesta sexta-feira (1°) para comemorar 50 anos de carreira. A turnê traz as imagens da vida do cantor projetadas em um telão e músicas que fazem sucesso até hoje. A classificação é de 14 anos.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: sexta-feira (1°)

Horário: 21h30

Valor: a partir de R$ 100

Espetáculos reúnem comédia e diversão para os brasilienses Reprodução/Instagram @Rodrigomarques e @g7comedia

Rodrigo Marques

Com o espetáculo “O entusiasta”, o humorista Rodrigo Marques se apresenta neste sábado (2) no Teatro do Museu Nacional da República. O comediante sobe ao palco e convida o público a refletir sobre os instintos mais básicos do ser humano. Serão duas sessões, com uma promessa de uma noite com muitas risadas.

Onde: Teatro do Museu Nacional da República

Quando: sábado (2)

Horário: 19h e 21h

Valor: a partir de R$ 70

Casais Felizes emagrecem juntos

A comédia fitness “Casais Felizes emagrecem juntos” está de volta a Brasília a partir deste sábado (2). A peça aborda situações comuns de brasileiros que buscam o emagrecimento, passando pelo mundo das dietas e exercícios físicos. O espetáculo fica até 24 de novembro. A classificação é de 14 anos.

Onde: Teatro La Salle

Quando: sábado (2)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 40

Vinicius-Poetinha

Brasília recebe o espetáculo “Vinicius-Poetinha” nesta sexta-feira (1°) e sábado (2) no Teatro Mapati, na 707 Norte. A peça tem 90 minutos e conta a história do poeta Vinicius de Moraes, com experiências de amizades, parcerias artísticas e relacionamentos.

Onde: Teatro Mapati - 707 norte

Quando: sexta-feira (1°) e sábado (2)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 100

Valentín Magyar

A Embaixada da Hungria convida os brasilienses a participar do concerto do pianista Valetín Magyar na próxima terça-feira (5), no Teatro Poupex. O músico tem 24 anos e já recebeu diferentes premiações no país. A entrada é gratuita, mediante a lotação do espaço.

Onde: Teatro Poupex

Quando: terça-feira (5)

Horário: 20h

Valor: gratuito

Quem - Uma Macabéa Sem Fim

A atriz e palhaça Elisa Carneiro apresenta seu espetáculo “Quem - Uma Macabéa Sem Fim” neste fim de semana no Teatro do Sesc, na 504 Sul. A história é inspirada no conto “Macabéa”, de Clarice Lispector, e promete emocionar o público.

Onde: Teatro Sesc Ary Barroso - 504 Sul

Quando: sexta (1°), sábado (2) e domingo (3)

Horário: 20h

Valor: a partir de R$ 20

Programação natalina é voltada para público infantil Divulgação/ Pátio Brasil e Venâncio Shopping

Sabadinho Divertido

Dando a largada à temporada natalina, o Venâncio Shopping promoverá teatros infantis com histórias de Natal todos os sábados de novembro. A programação reúne peças como “O Natal do Urso Polar”, “O Natal da Turma dos Cachorros” e “O Natal da Chapeuzinho Vermelho”. As apresentações são gratuitas.

Onde: Vênacio Shopping

Quando: todos os sábado de novembro

Horário: 14h

Valor: gratuito

Papai Noel no Pátio Brasil

A chegada do Papai Noel no Pátio Brasil acontece neste domingo (3), com muitas atrações a partir de 13h. A criançada poderá se divertir com pintura de rosto, comer pipoca, dançar e participar de brincadeiras. O evento será na praça central.

Onde: Pátio Brasil

Quando: domingo (3)

Horário: 13h às 17h

Valor: gratuito

Mostra de cinema traz a história de Léa Garcia Divulgação/CCBB

Léa Garcia - 90 anos

O centro Cultural Banco do Brasil promove uma mostra de cinema com uma retrospectiva dedicada ao trabalho da atriz brasileira Léa Garcia, de 1° a 24 de novembro, em Brasília. São 16 filmes protagonizados pela artista que destacam seu pioneirismo como protagonista negra no cenário brasileiro. A entrada é gratuita.

Onde: CCBB

Quando: 1/11 a 29/11

Horário: conferir sessões no site do CCBB

Valor: gratuito

Mostra Nacional de Tango

Neste sábado (2), acontece a Mostra Nacional de Tango no Teatro Royal Tulip, em Brasília. O evento reunirá bailarino de diversos estados do Brasil e proporcionará ao público a experiência de assistir um espetáculo de alta qualidade. A entrada é gratuita.

Onde: Teatro Royal Tulip

Quando: sábado (2)

Horário: 19h

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles