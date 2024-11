Otto Alencar vai substituir Jaques Wagner como líder do governo no Senado, anuncia Lula Presidente relatou que atual liderança vai realizar uma cirurgia no pé nesta quinta-feira, mas não deu mais detalhes Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 17/10/2024 - 12h36 (Atualizado em 17/10/2024 - 14h01 ) twitter

Otto vai substituir Wagner na liderança do governo no Senado Pedro França/Agência Senado - 04.09.2024

O senador Otto Alencar (PSD-BA) vai substituir o senador Jaques Wagner (PT-BA) como líder do governo no Senado Federal. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (17) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em agenda em Salvador (BA).

“Só os dois sabem: o Wagner vai ter que sair para fazer uma cirurgia no pé, porque ele quer voltar a jogar bola, agora que o Bahia está melhorando. Ele quer ver se consegue voltar a jogar. E dizer que eu já escolhi o companheiro Otto para suceder o Wagner na liderança do governo no Senado. O Otto tem sido um parceiro extraordinário do nosso governo”, afirmou Lula.

Wagner foi escolhido líder do governo logo no início do terceiro mandato de Lula à frente do Palácio do Planalto. Por sua vez, Otto é da base aliada da gestão federal e articula projetos de interesse do Executivo no Senado. O senador nasceu em 1947, no município de Ruy Barbosa, na Chapada Diamantina, e se formou em medicina.

De acordo com o site do senador, Otto foi eleito pela primeira vez, em 1987, para Assembleia Legislativa como deputado constituinte. Por causa do cargo, ocupou de forma interina a posição de governador da Bahia, em 1996, por oito dias. Depois, foi eleito vice-governador do estado duas vezes. Em 2022, foi reeleito senador. Atualmente, é líder do PSD, a maior bancada da casa.