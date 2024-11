Pacheco lamenta acidente com equipe de remo no Paraná: ‘tragédia interrompeu sonhos’ Ao menos nove integrantes do grupo morreram na madrugada desta segunda-feira, em um acidente na BR-376 Brasília|Do R7, em Brasília 21/10/2024 - 15h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h16 ) twitter

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou a morte de nove atletas de remo durante um acidente na BR-376, no Paraná, na madrugada desta segunda-feira (21). “Com tristeza, presto minha solidariedade às famílias e aos amigos das nove vítimas, a maioria formada por adolescentes, do acidente ocorrido, neste domingo, no Paraná. A tragédia interrompe sonhos de jovens cuja trajetória de vida tinha como um dos objetivos a dedicação ao esporte”.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também comentou o acidente. “Não há palavras que possam descrever a dor... A dor é irreparável”, disse o chefe do Executivo.

“Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas”, escreveu Lula nas redes sociais.

Também por meio das redes sociais, o ministro do Esporte, André Fufuca, disse que a tragédia “afeta a todos nós” e disponibilizou a pasta para ajudar as vítimas do acidente. “Aos feridos, manifestamos nossa solidariedade e desejamos uma plena recuperação. Neste momento de luto, reafirmamos a importância de estarmos unidos como nação e comunidade.”

O acidente ocorreu no quilômetro 665 da BR-376. Um caminhão contêiner tombou e atingiu a van com a equipe de atletas, que voltavam de São Paulo (SP) para Pelotas (RS). Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta perdeu o freio e colidiu com a traseira da van. O impacto fez com que a van batesse em outro veículo antes de ser arrastada para fora da pista pelo caminhão tombado.

Entre os dias 19 e 20 de outubro, o time gaúcho participou com oito atletas no Campeonato Brasileiro de Remo e ficou em sexto lugar na classificação geral. Em publicação em uma rede social, o time compartilhou os resultados da campanha, que garantiram a colocação na classificação geral.