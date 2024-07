Pacheco negocia proposta para dívida dos estados, mas votação deve ficar para agosto

Alto contraste

Pacheco se reúne com governadores Pedro Gontijo/Senado Federal

Governadores dos estados mais endividados do país estiveram reunidos nesta terça-feira (2) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tratar da dívida dos estados. A intenção de Pacheco é apresentar um projeto sobre o tema antes do recesso parlamentar de julho, no entanto, a votação da proposta deve acontecer apenas no segundo semestre do ano. Somadas, as dívidas de todos os estados com a União chegam a R$ 740 bilhões.

Pacheco já possui uma proposta inicial para o projeto. A partir do primeiro debate com os governadores, realizado durante um almoço na residência oficial do Senado, as sugestões serão encaminhadas às equipes técnicas dos Executivos estaduais para avaliar possíveis melhorias no projeto. Dependendo do consenso entre os senadores, há a possibilidade de votação ao menos em comissão antes do recesso parlamentar, que começa em 17 de julho.

Após a reunião, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou a necessidade de encontrar uma fórmula para reduzir a taxa de IPCA + 4%. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação, e a taxa atual adiciona 4% a esse índice. A sugestão dos governadores é que essa taxa seja revisada para 1%. “Precisamos ter uma cobrança entre entes federativos e que não seja punitiva. Apesar dos grandes pagamentos que fizemos no passado, essa dívida não para de subir”, afirmou. Minas Gerais é o estado com pior situação entre os endividados, com um débito de R$ 160 bilhões com a União.

Também há outras sugestões para reduzir a dívida, como a criação de um fundo equalizador que permitiria investimentos em infraestrutura, educação, saúde e segurança pública, ajudando os estados a abater a dívida. Outra proposta inclui a redução da dívida por meio da venda de ativos de empresas estatais.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também criticou o atual indexador da dívida e afirmou que os chefes dos Executivos vão trabalhar “intensamente para encontrar melhores condições para a sobrevivência dos estados”. “Em 2015 a dívida de todos os estados brasileiros chegava a 283 bi. Depois de 5 anos, por esse indexador (IPCA + 4) levou a uma dívida de 584 bi, mesmo pagando a parcela”, afirmou. “A proposta inicial é mudar o indexador para IPCA + 1%, aonde esse 1% iria ser criado um fundo de equalização para se investir, o que o Congresso ainda vai decidir como”, completou.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que a discussão ainda foca em reduzir ao máximo o percentual de 4%. “A questão é: esse redutor estará vinculado a investimentos em determinadas áreas? Precisamos definir claramente o que se considera investimento nessas áreas,” explicou Leite. Ele destacou a necessidade de esclarecer esses pontos para garantir que a redução da dívida seja efetiva e não se confunda com outras despesas do estado não relacionadas à dívida pública.

A expectativa é que Pacheco se reúna ainda nesta terça com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, para negociar a proposta junto ao governo.